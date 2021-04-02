600 ton asbest barındıran uçak gemisi İzmir'de sökülecek

Brezilya Donanması'na ait, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Grup 1" kanser nedeni olarak sınıflandırıldığını içerisinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen "NAe São Paulo" uçak gemisi İzmir'de bulunan gemi söküm tesisinde sökülecek.

Brezilya Donanması'na ait 'NAe São Paulo' isimli uçak gemisinin gövdesi, açık artırmayla Türkiye'deki gemi söküm tersanesi SÖK Denizcilik ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Rio de Janeiro şirketi Cormack Maritima tarafından satın alındı.



Cormack Maritima Müdürü Jorge Cormack, 21 yıllık hizmetinin ardından hizmet dışı bırakılan geminin mayıs-haziran ayları arasında sökülmek üzere İzmir Aliağa'ya gönderileceğini açıkladı. Daha önce de tepkilere neden olan Aliağa'daki gemi söküm faaliyetlerine böylelikle bir yenisi daha eklenirken, uçak gemisinin içerisinde 600 ton asbest barındırdığı iddia ediliyor.

'NAe São Paulo'nun kardeş gemisi olan Clamenceau'nun da yıllar önce Hindistan'da söküldüğü ve çevre aktivistlerinin geminin sökümü ile ilgili Fransa'da ciddi tepkiler gösterdikleri öğrenildi. Geminin bu nedenle SÖK A.Ş.'ye satıldığı da iddialar arasında. Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

"Brezilya'nın başından attığı bela Aliağa'ya geliyor"

Gazete Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu’nun haberine göre, Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) ise sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Brezilya'nın başından attığı bela Aliağa'ya geliyor! Türkiye asbest ve radyoaktif madde çöplüğü değildir! Asbest ve toksik madde yüklü Sao Paulo gemisi yolda!" ifadelerini kullandı.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Eşsözcüsü Ali Osman Karababa, Türkiye'nin gemi sökümü ve buna bağlı hurda demir işleyen fabrikalar gibi çevreyi ve havayı yoğun biçimde kirleten teknolojilere ev sahipliği yapmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Asbest kanser nedeni"

Gelen gemilerin önemli bir bölümünde ciddi miktarda asbest bulunduğunun altını çizen Karababa, bu asbestin miktarı konusunda ise genellikle kuşkulu bildirimler söz konusu olduğunu ifade etti.



Asbestin Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Grup 1" kanser nedeni olarak sınıflandırıldığını hatırlatan Karababa, "Asbest solunum yoluyla alınır ve 10-50 yıl içinde sağlık etkileri ortaya çıkar. Asbest, asbestozis, mezotelioma ve akciğer kanseri gibi geri dönüşümsüz ağır sağlık sorunlarına neden olur. Bu nedenle söküm için getirilen gemilerde çok güvenilir değerlendirme yapılması, saptanan asbestin çok sıkı güvenlik önlemleri içinde gemilerden çıkarılması ve bertaraf tesislerine taşınması gerekir. Ancak bu süreçte gemi söküm tesislerin sahiplerinin kurduğu 'Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği' adlı kurumun denetimi söz konusu olduğundan sorunla karşılaşma olasılığı yüksektir" diye konuştu.