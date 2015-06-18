600 milyon Samsung telefon kullanıcısının bilgileri tehlikede

Amerikalı bilgisayar güvenlik şirketi NowSecure tarafından yeni yayınlanan rapora göre, Samsung Galaxy serisi telefonlarında büyük bir güvenlik açığı tespit edildi.

Samsung'un son zamanlarda çıkardığı Samsung Galaxy serisinde ön yüklü olarak gelen klavye uygulaması SwiftKey'in dil güncellemesi sırasında oluşan açık nedeniyle kişisel bilgilerin korunamadığı iddia edildi.

Klavye uygulaması SwiftKey'in kurulu olduğu 600 milyon akıllı cep telefonunda, fotoğraf ve yazılı mesajların kimlik avı dolandırıcılarının eline geçebileceği uyarısı yapıldı.

Telefonların yazılımları otomatik olarak güncellenene kadar, kullanıcıların yapabileceği fazlaca bir şeyin bulunmadığı öne sürülüyor.

Bu açık nedeniyle bilgisayar korsanlarının, Samsung telefonlarına, sahiplerinin haberi olmadan sızarak, kamera ve mikrofonu izlemesi, telefona izinsiz yeni programlar yüklemesi ve yazılı mesajları okumasının mümkün olduğu belirtiliyor.