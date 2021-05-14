600 milyon liralık şampiyonluk yarışı

Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazanması halinde 63 milyonluk eşit performans primi alacağı ligde, şampiyonluk parası, yayın gelirleri ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım parası gibi kalemler de eklendiği zaman Süper Lig’de şampiyonluk kupasını kaldıracak olacak takım; yarım milyar TL'den fazla kazanç sağlayacak.

Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Güneş'in haberine göre, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasıyla beraber tarihte ilk kez 22 takımla ve yoğun bir fikstürle oynanan Süper Lig’de şampiyon cumartesi belli olacak. Habere göre şampiyon olan takım, 600 milyon lirayı da kasasına koyacak.

12. kez şampiyon son haftada belli olacak

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987- 1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak ve ipi önde göğüsleyecek olan takım, zorlu sezonda elde edeceği şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi gelirleriyle beraber toplamda 600 milyon TL’yi aşan dev bir kazancı da kasasına koymuş olacak.

En büyük kazanç kapısı Devler Ligi

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak ekip, eğer Manchester City Şampiyonlar Ligi’ni kazanır ya da Chelsea kupayı alıp, Premier Ligi de ilk 4 sırada içerisinde bitirirse, Devler Ligi’nde gelecek sezon ülkemizi temsil edecek. Ayak bastı parası olarak 40 milyon Euro, yani 410 milyon 500 bin liralık büyük bir kazanç elde edecek. Bunun yanı sıra Devler Ligi’nde alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro ve her beraberlik için ise 900 bin Euro kazanacak.

Şampiyonlar Ligi gelirleri

Şampiyonlar Ligi katılım parası

410.5 milyon lira

Her galibiyet

28 milyon lira

Her beraberlik

9.2 milyon lira

Performans primleri eşit olabilir

Süper Lig’de hem Beşiktaş hem de Galatasaray’ın şu ana kadar 25 galibiyeti, 6 beraberliği ve 8 yenilgisi var. Cumartesi günü Beşiktaş, Göztepe’yi; Galatasaray da Yeni Malatyaspor’u mağlup etmesi durumunda iki takım da Süper Lig’de sezonu eşit performans primi kazanarak tamamlamış olacak. Bu durumda şapmiyonluğun dışında iki takımın da kasasına 63’er milyon lira girecek.

Şampiyonluk Ödülü 40 milyon lira

SÜPER Lig’de ligi zirvede bitirecek olan takım, diğer gelirlerin haricinde 40 milyon lira kazanacak. Ligde ikinci sırada kalacak olan ekip ise 32 milyon lira alacak. 3. de 24 milyon lira kazanacak.

1.’lik ödülü: 40 milyon lira

2.’lik ödülü: 32 milyon lira

3.’lük ödülü: 24 milyon lira

4.’lük ödülü: 16 milyon lira

5.’lik ödülü: 8 milyon lira

6.’lık ödülü: 3 milyon lira

Son 3 sezonda temsilcilerin Şampiyonlar Ligi gelirleri:

23.75 milyon euro

Başakşehir'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı para:

29.9 milyon euro

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda Devler Ligi'nden elde ettiği kazanç

34.2 milyon euro

Galatasaray'ın kakasına 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden giren para

Lige katılım payı 36 milyon lira

Süper Lig’de yer alan her ekip, ayak bastı parası olarak 36 milyon lirayı kasasına koyuyor. Her takım, galibiyet başına 2.2 milyon lira, beraberlikte de 1.2 milyon lira alıyor.

Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray, ligdeki son maçlarını kazanması durumunda 63 milyon lira performans geliri elde edecek.

22 şampiyonluktan 70.4 milyon lira

Süper Lig’de takımlar, her şampiyonluk başına yayın gelirinden 3.2 milyon lira alıyor. Böylece Galatasaray, elde ettiği toplamda 22 zaferin karşılığı olarak yayın havuzundan bu kalemde 70.4 milyon lira kazanacak. Bu hesaplamada 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe 60.8 milyon lira, 15 şampiyonluğu olan Beşiktaş ise 48 milyon lirayı kasasına koyacak. 2020- 2021 sezonu mutlu sonla bitirecek olan kulüp, bu paraların üzerine 3.2 milyon daha kazanacak.

Şampiyon olacak takım, yayın gelirinden de 3.2 milyon lira kstra para alacak.

Eski şampiyonluk gelirleri

Galatasaray (22): 70.4 milyon lira

Fenerbahçe (19): 60.8 milyon lira

Beşiktaş (15): 48 milyon lira