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600 KYK’lı genç Konya’da buluştu

ANKARA, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl düzenlenen 'Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri'nin ilki Konya’da gerçekleştirildi

18 Aralık 2017 18:04

ANKARA, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl düzenlenen \'Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri\'nin ilki Konya’da gerçekleştirildi. 
40 ilden 600 KYK’lı gencin katıldığı gezide gençler, bu yıl 744’üncüsü düzenlenen Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne katıldı. Mevlana Müzesi’ni de ziyaret eden gençler ayrıca, Selçuklu mimarisinden Osmanlı mimarisine kadar şehirdeki birçok eseri ziyaret ederek, Konya’yı tüm derinliğiyle tanıma ve öğrenme fırsatı yakaladı.  Gezi kapsamında Aziziye, Şerafettin ve İplikçi Camilerinin yanı sıra Şems-i Tebrizi Türbe ve Camii, Şehitlik Müzesi ve Alâeddin Tepesi de ziyaret edildi. Farklı illerden gelerek Hz. Mevlana’nın sevgi ve kardeşlik ikliminde buluşan gençler arasında unutulmayacak dostluk bağları kuruldu.  Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve KYK yetkililerine teşekkür etti.

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