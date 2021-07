600'den fazla müzisyen, İsrail için boykot çağrısı yaptı

Dünyanın birçok ülkesinden aralarında Roger Waters, Patti Smith ve The Strokes grubundan Julian Casablancas gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 600'den fazla müzisyen, imzaladıkları mektupla İsrail'i boykot çağrısı yaptı. Türkiye’den piyanist Büşra Kayıkçı ve çellist Duygu Demir çağrıya imza atan isimlerden oldu.

Musicians for Palestine (Filistin’i Destekleyen Müzisyenler) oluşumu tarafından yayımlanan mektupta, "Müzisyenler olarak sessiz kalamayız. Bugün Filistin'in yanında olmalıyız" ifadeleri yer aldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; İsrail'in "Filistinlilerin etnik temizliğine bağlı bir yerleşimci-sömürgeci proje" yürütmekle suçlandığı mektupta, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarda savaş suçu işlediği belirtildi. Mektupta "Sizi de İsrail'deki suç ortağı kültürel kurumlarda konser vermeyi reddederek bize katılmaya çağırıyoruz" denildi.

Bazı Yahudi müzisyenler de imzaladı

Mektubun imzacıları arasında uzun süredir İsrail'i boykot hareketini destekleyen eski Pink Floyd solisti Roger Waters, Rage Against the Machine, Questlove, rap grubu Run the Jewels ve System of a Down'dan Serj Tankian da var. Türkiye’den piyanist Büşra Kayıkçı ve çellist Duygu Demir’in de imzaladığı mektuba bazı Yahudi müzisyenlerin de imza atması dikkat çekti.



Daha önce de İsrail'i boykot amacıyla sanatçılara yönelik benzer imza metinleri yayımlanmıştı ancak son mektup, bugüne dek ana akım müzik camiasından en fazla sayıda müzisyenin desteklediği metin oldu.