600 bin kişiye iş kapısı açılabilir

Ekonomi yönetimi, büyümede istikrarı sürdürmek için istihdam politikalarını güncellerken; gazetelerden iş arama dönemi de sona eriyor. Türkiye'de sayısı 400'ü geçen, iş bulmayı kolaylaştıracak özel istihdam bürolarının yılda 600 bin gence iş kapısı açması bekleniyor.

Takvim gazetesinin haberine göre geçici işlerde çalışanların ücret ve çalışma koşullarında emsal işçiler dikkate alınacak. Ucuz işgücü olarak suiistimale izin verilmeyecek.

Masaya geldi

Geçen hafta yapılan Çalışma Meclisi toplantısında, 'özel istihdam büroları' da masaya yatırıldı. Buna göre; işçi-işveren sendikaları arasında uzun zamandır uzlaşılamayan özel istihdam büroları ILO sözleşmelerine uyumlu adımlar atılacak.

Geçici işçi istihdamı azaltılacak

* İşçilerin sosyal güvenlik ve örgütlenme hakkının kullanımını sınırlandıran dezavantajlar kaldırılacak.

* Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin hakları aynı işi yapanlara uygulanacak.

* İşverenin geçici iş ilişkisi kurması sınırlandırılacak.

* Geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin mesleki eğitimlerine, çalıştırılmadıkları süredeki prim, ücret gibi haklarına yönelik düzenleme yapılacak.

* Geçici işçiler ucuz işgücü olarak görülemeyecek.

* Sigorta primi, vergi gibi mali yükümlülüklerini yerine getirmiş ve getirme yeteneğine sahip firmalara yetki tanınacak.

* Geçici istihdam bürolarının denetlenmesi konusu ele alınacak ve bu firmalar denetlenecek.