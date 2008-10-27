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Yaşam

600 bin engelli evlerinde hapis!

Türkiye Sakatlar Konferansı Başkanı Zülfikar Akar'a göre, Türkiye'de 10 milyon engelli bulunuyor. Yeterli sandalye ve refafatçı olmadığından dolayı 600 bin engelli evlerinden d

27 Ekim 2008 02:00

Türkiye'de aileler özürlü çocuklarını sokağa çıkarmazken, Avrupalılar ülke dışına tatile bile götürüyor. Engellilerin sorunlarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları, sıkıntının donanım ve refakatçi eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon engelli bulunduğunu aktaran Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Zülfikar Akar, tekerlekli sandalye ve özürlü refakatçisi olmamasından ötürü 600 bin kişinin evinden dışarı çıkamadığına dikkat çekiyor. Akar, çözümün her sağlıklı bireyin bir özürlü kardeşinin elinden tutarak hayata tutunmasını sağlamasından geçtiğini kaydediyor.


Özel Esma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şerafettin Çetin ise çocuklarından utanan ailelerin onları dışarı çıkarmadığını dile getiriyor. Evlatlarını saklayan aileleri ziyaret eden Çetin, "Sorunu kabullenirsek çözümü buluruz. Bunun için toplumsal birliktelik lazım. Yeter ki kendimizle yüzleşmekten kaçmayalım." diyor.

Alman mühendis Christopher Johnson, zihinsel engelli oğlu ve yürüme engelli annesiyle Antalya'da tatil yapıyor. Berlin'de çoğu cadde ve sokakta engelli yolu olduğunu anlatan Johnson, özürlülerin toplu taşıma araçlarının yanı sıra okula giderken de sıkıntı yaşamadıklarını vurguluyor

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