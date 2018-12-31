60 yıllık çimento fabrikası kapandı

Elvan Yılmaz

Çorum’un en büyük istihdam alanlarından biri olan çimento fabrikası ekonomik kriz nedeniyle üretim faaliyetleri durdurdu.

1957 yılında Çorum’un ilk büyük sanayi tesisi olarak kurulan çimento fabrikası yaklaşık bir yıl önce fabrika yönetimi aldığı karar ile fırın ve konkasör üretimini durdurmuş, 90 çalışanını işten çıkarmıştı.

Çorum’daki fırın ve konkasör gibi bölümlerinde üretime ara veren Brezilyalı Votorantim şirketinin sahip olduğu fabrika, yine kendi şirket bünyesinde yer alan Yozgat Çimento fabrikasından getirilen klinkeri Çorum’da öğüterek çimentoya dönüştürüyordu.

2013 yılından bu yana fabrika işletmecisi olan Votorantim şirketi, geçtiğimiz günlerde klinker öğütme işine de son verip, üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Bundan sonraki süreçte fabrikada sadece Ankara Hasanoğlan Çimento fabrikasından getirilecek, torba çimentonun satılacağı öğrenildi.

Şirket yetkililerinin bu kararından sonra 20 işçi daha işten çıkarıldı.

Ekonomik ve sosyal katkı verdi

Çorum Çimento Fabrikası, kurtulduğu günden itibaren, Çorum’un ekonomik, sosyal, kültürel, sportif hayatında çok önemli bir yere sahip oldu.

Bir zamanlar Çorum’un sanayileşmesinde “okul” görevi yaptı. Sosyal tesisiyle, yüzme havuzuyla, kültür ve spora katkılarıyla, Çorum’un en “gözde” kurumu olmuştu.