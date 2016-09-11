60 yıllık biletle uçma hayalini gerçekleştirdi

Hollanda'nın Utrecht kentinde oturan 83 yaşındaki Piet van der Weijden, 60 yıl önce kaybettiği bilet sayesinde, uçma hayalini gerçekleştirdi.

Uzun yıllar sinema makinisti olarak çalışan van der Weijden'in bir başka tutkusu da havacılıktı. En büyük arzusu ölmeden önce yaşadığı kentin üzerinde uçabilmekti. Uzun süre bunu hayal etti.

Bu hayaline 60 yıl önce çok yaklaştı. 1956 yılında Gooise Uçuş Kulübü üyelerine özel bir film gösterimi yapan Piet van der Weijden'e, kulüp tarafından teşekkür amacıyla, bedava planör uçuş bileti verildi.

Hollandalı sinema makinisti, uygun bir zamanda kullanmak amacıyla evinde bir köşeye koyduğu hediye bileti kaybetti.

Aradan yıllar geçti, emekli olup köşesine çekilen van der Weijden, geçen hafta evini temizlerken, eski eşyaların arasında bir cüzdan buldu.

Cüzdanı karıştırırken, 60 yıl önce kaybettiği hediye uçuş biletine rastladı.

Yeğeni aracılığıyla Gooise Uçuş Kulübü'ne ulaşan yaşlı adama, hediye biletin hala geçerli olduğu ve istediği zaman kullanabileceği belirtildi.

Piet van der Weijen, Cumartesi günü bir planör uçakla yıllardır hayalini kurduğu uçuşu gerçekleştirdi.

Yaşadığı Utrecht kentini havadan izleyen van der Weijen, ölmeden önce en büyük arzusunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yaşlı adam, havada yaşadıklarını, "Gerçekten çok özel bir andı" diye anlattı.