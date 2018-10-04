60 yıldır ağaç kökleri ve taşlara hayat veriyor

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde, emekli inşaat ustası Kemal Şengül (84), 60 yıldır topladığı ağaç kökleri ve taşlarla süs eşyası ile heykel yapıyor. Bugüne kadar 1000\'in üzerinde eser yaptığını belirten Şengül, bu ürünleri evinin bir bölümünde sergiliyor.

Akşahap Mahallesi\'nde oturan, emekli inşaat ustası Kemal Şengül, doğadan topladığı ağaç kökleri ve taşlardan dekoratif ürünler, heykeller ve takılar yapıyor. Emekli olmadan önce, inşaat işlerinde, düğmeli evlerde taş duvar ustalığı yapan Şengül, boş zamanlarında doğadan topladığı ilginç ağaç köklerinden dekoratif ürünler yaptı. Topladığı taşları da heykel ve süs eşyalarına dönüştüren Şengül, evinin bir odasında sergilemeye başladı.

\'YAPMADIĞIM GÜN DARALIYORUM\'

Bu işe nasıl başladığını anlatan Kemal Şengül, 60 yıldır ağaçlara ve taşlara şekil verdiğini söyledi. Dağlarda ilginç bulduğu taşları topladığını, bu taşlardan da heykeller yaptığını kaydeden Şengül, \"Resim heykel yapmayı çok seviyorum, vaktimi bununla geçiriyorum. Yaşım 84, bunu yapamadığım gün daralıyorum. Bunlarla ömrümü sürdüreceğim. Herkes beni örnek alsın. Ben ağaçlara, odun parçalarına, taşlara resim yapıyorum, taştan ağaçtan 1000\'i geçkin eser yaptım. Hala devam ediyorum. Bundan da zevk alıyorum\" dedi.

\'SANATIM ÖMRÜMÜ UZATIYOR\'

Odun parçalarını işleyerek çiçek, yel değirmeni, beşik, at arabası, öküz arabası, insan ve hayvan figürleriyle mutfak eşyaları yaptığını dile getiren Kemal Şengül, \"Hayal ettiğim her şeyi yaparım. Ahşabı adeta hayallerimle süslüyorum ve bunları yapmaktan çok zevk alıyorum. Böbrek ve kalbim arızalı yaşıyorum, bunları yaparak sağlıklı oluyorum. Sanatım ömrümü uzatıyor\" diye konuştu.

Kemal Şengül, ağaç ve taşlarla uğraşırken, başka hiçbir şey düşünmediğini ve dünyayı unuttuğunu söyledi.



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