60 yıldan sonra ilk kez aşırı sağcı bir parti Alman Parlamentosunda

İstanbul, 25 Eylül (DHA) – Almanya’nın 60 yıldan sonra parlamentoya giren ilk aşırı sağcı partisi AfD’nin kurucularından Alexander Gauland, “Ülkemizi ve insanlarımızı geri alacağız.” dedi.

Göçmen ve Müslüman karşıtı AfD’nin seçimde oyların yüzde 13’ünü alarak parlamentoya girmesi Almanya’da politik bir deprem olarak yorumlandı.

Gauland, Şansölye Angela Merkel tarafından yönetilen hükümet hakkında, “Onların yakasını bırakmayacağız, Merkel ya da her kimse, ülkemizi ve insanlarımızı geri alacağız.” dedi.