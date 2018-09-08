60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Eylül (DHA) - Maltepe sahilinde Perşembe günü düşen Bell 430 tipi helikopterde iş insanı Halil İbrahim Ünver yaşama veda etti. Son 60 yılda Türkiye\'de dahil, dünya genelinde siyaset, spor, sanat dallarında tanınmış birçok isim helikopter ve uçak kazasında yaşamını yitirdi.

Kimi bir spor kulübünün kalabalık üyeleri, kimi ise bir müzik grubunun ünlüleri de oldu. Bu kazalar olsa da en güvenli ulaşım aracının uçaklar olduğunu istatistikler gösteriyor.

60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimlerin kronoljisi:

7 Kasım 2017 Amerikalı ünlü beyzbolcu Roy Halladay, Florida\'da bindiği bir uçağın Meksika Körfezi\'ne düşmesi sonucu 40 yaşındayken öldü.

8 Eylül 2017 Dünyaca ünlü müzik grubu Montgomery Gentry\'nin solisti Troy Gentry\'yi taşıyan Schweitzer 269C tipi helikopter Nev Jersey yakınlarında düştü.Kazada Gentry’i de dahil 2 kişi öldü

25 Aralık 2016 Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu\'nun üyelerinin de içinde bulunduğu Tupolev 154 tipi askeri uçak düştü. Uçakta 64 Kızıl Ordu Korosu üyesi de dahil 92 kişi yaşama veda etti

7 Aralık 2016 Pakistan\'da pop yıldızı olarak üne kavuştuktan sonra din adamlığına yönelen 52 yaşındaki Junaid Jamshed\'in içinde olduğu ATR-42-500 tipi uçak dağlara çakıldı. Kazada 47 kişi öldü.

28 Kasım 2016 Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya\'da düştü. Brezilya 1. Lig takımı Chapecoense\'li futbolcuların da bulunduğu uçakta 81 kişi vardı. Kazada 76 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi ise sağ kurtuldu

28 Ağustos 2016 Amerikalı şov yıldızı Darrell Ward cessna 182 tipi uçağının düşmesi sonucu öldü

22 Haziran 2015 Titanik filmine yaptığı beste ve müzikle iki adet Akademi Ödülü\'ne layık görülen ABD\'li bestekar, orkestra yazarı ve şefi James Horner uçak kazasında öldü

13 Haziran 2014 ABD’nin ilk milyarderlerinden Standard Oil’in kurucusu John.D. Rockefeller’in torunu, ünlü hayırsever David Rockeffeler’in (99) oğlu Richard Rockefeller (65) kendi kullandığı tek motorlu uçağın New York yakınlarında kalkış yaparken düşmesi ile yaşamını yitirdi.

9 Aralık 2012 Meksika asıllı ABD\'li şarkıcı Jenni Rivera’yı Meksika\'ya taşıyan jet düştü kazada 7 kişi öldü.

4 Şubat 2012 Amerikalı görüntü yönetmeni Michael de Gruy ve Avustralya TV yapımcısı Andrew Wight helikopter kazasında yaşama veda etti

7 Eylül 2011 Rus buz hokeyi takımı oyuncularını taşıyan uçak 37 yolcu ve 8 kişiden oluşan mürettabatıyla Yaroslavl kenti yakınlarında düştü. Kazada çoğunluğu sporcu 45 kişi öldü

2 Eylül 2011 Şilili Tv şovmeni Felipe Camiroagal’in de içinde oyduğu Casa tipi Şili Hava Kuvvetleri uçağı, kuvvetli rüzgarlarda üçüncü kez inmeye çalışırken denizden 1 km düştü. 21 kişi öldü

10 Nisan 2010 Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski\'nin uçağı Rusya\'nın Smolensk havalimanına yaklaşırken düştü. Kazada Kaczynski, eşi ve merkez bankası başkanı, genelkurmay başkanı da dahil 96 kişi yaşamını yitirdi.

1 Haziran 2009 Dünyaca ünlü arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu, ünlü Riverdance grubunun üyelerinden İrlandalı Eithne Walls ve ünlü müzisyen Juliana de Aquino, Rio de Janeiro Paris seferini yapan Air France uçağının Atlas Okyanusuna düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdiler.

25 Mart 2009 Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

16 Eylül 2007 Eski dünya ralli şampiyonlarından İskoç pilot Colin McRae helikopter kazasında hayatını kaybetti.

3 Eylül 2007 Amerikalı dolar milyoneri maceracı işadamı Steve Fossett uçak kazasında öldü.

15 Eylül 2006 Meksikalı aktör Pablo Santos uçak kazasında öldü

30 Temmuz 2005 Sudan Başkan Yardımcısı John Garang helikopter kazasında öldü

27 Temmuz 2005 Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Wal-Mart\'ın yönetim kurulu üyesi John Thomas Walton CGS Hawk Arrow’un düşmesi sonucu öldü.

17 Nisan 2004 Hintli sinema yıldızı Soundarya uçak kazasında öldü.

26 Ocak 2004 Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Trajkovski uçak kazasında öldü.

30 Temmuz 2003 İngiliz şampiyon bisikletçi Steve Hislop helikopter kazasında öldü.

24 Şubat 2003 Afganistan Maden ve Endüstri Bakanı Cuma Muhammed Muhammedi Pakistan\'da, uçak kazasında öldü.

6 Şubat 2003 Kolombiya Sosyal Güvenlik Bakanı Jean Louis Londono And dağlarına uçağın düşmesi sonucu öldü.

24 Kasım 2001 Amerikalı pop şarkıcısı Melanie Thornton uçak kazasında öldü.

29 Ağustos 2001 Avustralyalı rock yıldızı Graham \"Shirley\" Strachan helikopter kazasında öldü.

25 Ağustos 2001 Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Aaliyah Haughton ve 7 arkadaşı Bahamalar’dan ABD’ye dönerken, bulunduğu cesnna tipi uçağın düşmesi sonucu öldü. Uçak kalkışında motorunda arıza olduğu ortaya çıkmış ve pistin bitiminde 60 metre ilerdeki çalılara çarpıp yanmıştı

27 Temmuz 2001 Brezilyalı model Fernanda Vogel helikopter kazasında öldü.

27 Haziran 2001 Oklahoma State Üniversite Basketbol Takımı’nın içinde bulunduğu Beech King Air uçağı kaza yaptı. Kazada 6 basketçi öldü.

17 Mayıs 2001 İran Ulaştırma Bakanı Rahman Dadman, 2 bakan yardımcısı ve 7 milletvekili İran\'da uçak kazasında öldü.

16 Haziran 1999 Eski başkan Kennedy\'nin oğlu John F. Kennedy Jr. 1999\'da kullandığı özel uçağın denize düşmesi sonucu eşiyle birlikte öldü.

2 Eylül 1998 Boks şampiyonu Joseph LaMotta uçak kazasında öldü.

21 Kasım 1998 Aktör William Gardner uçak kazasında öldü.

10 Ağustos 1997 Fransız aktris Marie-Soleil Tougas ve film yönetmeni Jean-Claude Lauzon uçak kazasında öldü.

12 Ekim 1997 Amerikalı şarkıcı John Denver uçak kazasında öldü.

17 Temmuz 1996 Fransız gitaristi Marcel Dadi, Fransız sanatçı Sylvain Delange ve fotoğrafçı Rico Puhlmann uçak kazasında öldü.

11 Mayıs 1996 Amerikalı şarkıcı Walter Hyatt uçak kazasında öldü.

3 Nisan 1996 ABD Ticaret Bakanı Ron Brown Hırvatistan\'da uçak kazasında öldü.

2 Mart 1996 Brezilyalı rock grubu Mamonas Assassinas grubu üyeleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.

14 Ocak 1996 Ünlü müzisyen Onno Tunç uçak kazasında yaşamını yitirdi.

14 Mart 1995 Arjantinli otomobil yarışçısı Silvio Oltra ve Devlet Başkanı Carlos Menem’in oğlu helikopter kazasında öldü.

6 Nisan 1994 Burundi Cumhurbaşkanı Cyprian Ntaryamira ve Ruandalı meslektaşı Juvenal Habyrimana, uçaklarının düşmesi sonucu öldüler.

7 Mayıs 1994 Zaire Dış İlişkiler Bakanı Mpinga Kassenda Zaire\'de uçak kazasında öldü.

17 Şubat 1993 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

1 Nisan 1993 Otomobil yarışçısı Alan Kulwicki uçak kazasında öldü.

27 Nisan 1993 Zambiya Milli Futbol Takımı’nın içinde bulunduğu uçak düştü. Kazada 18 takım üyesi öldü.

12 Temmuz 1993 Amerikalı otomobil yarışçısı David \"Davey\" Allison helikopter kazasında öldü.

5 Nisan 1991 Amerikalı astronot Manley \"Sonny\" Carter, profesyonel golfçü Davis Love uçak kazasında öldü.

31 Temmuz1991 Otomobil yarışçısı Al Loquasto uçak kazasında öldü.

27 Ağustos 1990 Amerikalı blues şarkıcı ve gitarist Stevie Ray Vaughan, Chicago’ya gitmek üzere bindiği helikopterin tepeye çarpması sonucu öldü.

7 Temmuz 1989 Colorful 11 adlı Hollanda futbol takımının da içinde bulunduğu uçak düştü. Kazada 176 yolcu öldü.

17 Ağustos 1988 Pakistan Devlet Başkanı Ziya ül Hak ve birçok üst düzey askeri yetkili, 30 yolcunun öldüğü Lockheed C-130B tipi uçak kazasında yaşama veda etti.

5 Mart 1987 Amerikalı otomobil yarışçısı Don Yenko, Cessna 210M uçak kazasında yaşamını yitirdi.

16 Ağustos 1987 Amerikalı basketçi Nick Vanos, Northwest Airlines’ın MD-82 tipi uçağın düşmesi sonucu öldü.

8 Aralık 1987 Alianza Lima adlı Peru futbol takımını taşıyan Fokker F-27 tipi uçak düştü. Kazada 42 kişi yaşamını yitirdi.

14 Temmuz 1986 Fransız şarkıcı Daniel Balavoine ve Fransız motosiklet yarışcısı Thierry Sabine helikopter kazasında öldü.

19 Ekim 1986 Mozambik Devlet Başkanı Samora Machel, Mozambique Air’e ait Tupolev 134A uçağın Güney Afrika\'da düşmesi sonucu öldü.

12 Ağustos 1985 Japon şarkıcı Kyu Sakamoto, Japan Airlines’ın Boeing 747-SR46 tipi uçağın düşmesi sonucu öldü.

23 Eylül 1985 Amerikalı oyun yazarı ve aktör Larry Shue, Beechcraft 99 uçak kazasında öldü.

31 Aralık 1985 Amerikalı şarkıcı ve müzisyen Ricky Nelson uçak kazasında öldü.

2 Temmuz 1983 Kanadalı müzisyen Stan Rogers, Air Canada’nın Douglas DC-9 uçak kazasında yaşamını yitirdi.

1 Eylül 1983 Amerikalı politikacı Lawrence McDonald, Korean Airlines’a ait Boeing 747-230B tipi uçağın düşmesi sonucu öldü.

7 Aralık 1983 Meksikalı aktris María \"Fanny Cano\" Damián, Iberia Havayolları’nın -737-200 tipi uçağının yaptığı kazada öldü.

19 Mart 1982 Ozzy Osbourne grubunun üyesi Amerikalı Rock gitar virtüözü Randall William Rhoads 26 yaşında uçak kazasında öldü.

4 Mayıs 1982: Cezayir Dışişleri Bakanı Muhammed Binyahya İran\'da uçak kazasında öldü.

7 Nisan 1982 Formula 1 Pilotu Herald Eartl uçak kazasında yaşamını yitirdi.

17 Mayıs 1982 Şarkıcı John Felten, Beech A24R tipi uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

23 Temmuz 1982 Amerikalı aktör Vic Morrow, Bell UH-1 B tipi helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

28 Temmuz 1982 Amerikalı şarkıcı Keith Gordon Green, Cessna 414 uçak kazısda öldü

22 Mayıs 1981 Amerikalı ünlü televizyoncu ve film yönetmeni Boris Sagal, Portland yakınlarında Bell 206B tipi helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

24 Mayıs 1981 Ekvador Devlet Başkanı Jaime Roldos ve Savunma Bakanı General Marco Aurelio, bindikleri Beech Super King tipi uçağın Peru sınırına yakın bölgeye düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

1 Ağustos 1981 Panama Devlet Başkanı Ömer Torrijos, kullandığı küçük uçağın ormana düşmesi sonucu öldü.

5 Ekim 1981 Amerikalı şarkıcı ve komedyen Jud Strunk uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

14 Mart 1980 Ünlü Polonyalı şarkıcı Anna Jantar Polonya Havayolları’nın Ilyusin 62 tipi uçağın Varşova yakınlarında düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

23 Temmuz 1980 Hindistan’ın eski Başbakanı Indıra Gandhi’nin oğlu Yeni Kongre Partisi Genel Sekreteri Sanjay Gandhi Delhi’deki uçak kazasında yaşamını yitirdi.

4 Aralık 1980 Portekiz Başbakanı Francisco Sá Carneiro ve Savunma Bakanı Amaro de Costa, Cessna 421 tipi uçaklarının kalkıştan hemen sonra başkent Lizbon\'a düşmesi sonucu öldü.

27 Mayıs 1979 Afrika zirvesine katılmaya giden Mauritius Başbakanı Yarbay Ahmet Busseyf\'i taşıyan uçak, Dakar açıklarına düştü. Busseyf\'in cesedi denizde bulunamadı.

11 Ağustos 1979 Rus Futbol Takımı Pakhtakor Tashken’in içinde bulunduğu uçak düştü.Kazada 84 kişi öldü.

16 Mayıs 1977 korku film yönetmeni Michael Findlay helikopter kazasında öldü.

30 Temmuz 1976 Madagaskar Başbakanı Joel Rakotomalala helikopter kazasında öldü.

9 Ağustos 1974 Amerikalı caz ustası Bill Chase uçak kazasında öldü.

1973 ünlü aktör Bruce Yarnell, şarkıcı Jim Croce, uçak kazasında öldü.

22 Haziran 1973 İş insanı Alexander Onassis uçak kazasında öldü.

28 Mayıs 1971 Amerikalı aktör Audie Murphy uçak kazasında öldü.

27 Mart 1968 Sovyet kozmonot Yuri Gagarin deneme uçuşu yaptığı sırada öldü.

4 Kasım 1967 İngiliz aktris June Thorburn uçak kazasında öldü.

13 Nisan 1966 Irak Devlet Başkanı Abdul Salam Arif helikopter kazasında öldü.

3 Nisan 1961 Green Cros adlı Şili futbol takımının içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu oyuncular yaşamını yitirdi.

29 Mart 1959 Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı, bağımsızlık kahramanı Barthelemey Boganda, uçağının düşmesi sonucu hayata veda etti.

6 Şubat 1958\'de İngilizlerin dünyaca ünlü futbol kulübü Manchester United\'ı taşıyan çift pervaneli uçak Münih\'te inişe geçtiği sırada önce havaalanı duvarına sonra da bir eve çarparak infilak etti. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 7\'si United\'lı futbolcuydu. Bir futbolcu da kazadan 15 gün sonra hayatını kaybetti.