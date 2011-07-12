-60 YAŞINDA "HAFIZ" OLDU KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 12.07.2011 - Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde yaşayan 6 çocuk, 9 torun sahibi 60 yaşındaki Zişan Kurt, iki yıllık eğitim ardından ''hafız'' olmayı başardı. Emekli olan ve Elbistan'da eşi ve çocukları ile yaşayan Zişan Kurt, hafız olan oğlundan etkilenerek 2 yıl önce başladığı eğitimini başarı ile tamamlayarak, hafızlık belgesini aldı. Hafız Zişan Kurt, iki yıl önce, yaşadığı semtte bulunan camide hatimle teravih namazı kılındığını, burada okunan Kur'an-ı Kerim'den çok etkilendiğini ve hafız olan oğlunu da örnek alarak eğitime başladığını söyledi. Başlangıçta zorlandığını Kur'an-ı Kerim'i okudukça zihninin açıldığını ifade eden Kurt, ''Karar verdim ve hafız olmak istedim. Önce Kur'an-ı hızlı okumaya başladım. Hızlı okumadan sonra ezbere başladım ve bu yıl da ezberlerimi tamamladım. Çok mutluyum. Hafızlık eğitimini almaya başladığımda Allah'a hep dua ettim. Geceleri hafız olma aşkıyla çok ağladım. Çok çalıştım. Azmettim ve mükafatım büyük oldu. Çok şükür şimdi hafız oldum'' dedi. Kur'an-ı Kerim'in mealini de çok okuduğunu, bir kişinin 110 yaşına kadar günlük 150 kelime öğrense dahi hafız olabileceğini dile getirerek, şunları söyledi: ''Kur'an'ı Kerim'in kendi ayrı mucize, anlamı ayrı bir mucizedir. İnsanlar, 'yaş geçti, artık nasıl öğrenirim' diye telaşa düşmemeli, azimli olmalı. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı okundukça hafıza gelişir. Onun için de hafız olmada yaşın bir önemi yoktur. Önemli olan azmetmektir. Hafızlık günlük düzenli çalışmayı gerektirir. Hafızlık çalışan insanın tatili, bayramı ve sosyal etkinliklerden biraz uzak durması gerekir. Odak olduğu alan Kur'an olmalıdır. Sebep olan hocama ve oğluma binlerce kez teşekkür ediyorum.'' Kahramanmaraş İl Müftüsü Muhammet Gevher ise Kur'an-ı Kerim'i ilk öğrenenin, ezberleyenin, öğretenin Hz. Muhammed (S.A.V) olduğunu belirterek, şunları anlattı: ''Müslümanlar, Kur'an'ın öğrenilmesi, öğretilmesi, ezberlenmesi ve anlaşılmasına büyük önem vermiş, bu sebeple de hafızlık, İslam'ın ilk yıllarından itibaren kesintiye uğramadan günümüze kadar devam etmiştir. Bu dönemlerde Kur'an okumayı öğrenme ve ezberleme çabaları, önceki dönemlere nazaran daha da artmıştır. Hafızlığın azim olunca yaşı da olmuyor. 6 çocuk ve 9 torun sahibi 60 yaşındaki Zişan kardeşimiz de ilerlemiş yaşına rağmen 2 yıl çalıştı ve ilimizde yapılan hafızlık sınavını başarıyla geçerek 'Pekiyi' derecesi ile hafızlık belgesini almaya hak kazandı. Zişan Bey'i bu örnek davranışından ve başarısından dolayı tebrik ediyorum.''