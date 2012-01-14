60 yaşın üzerindeki İzmirlilere kötü haber

T24 - İzmir'de toplu ulaşımda kullanılan 60 yaş kartlarının 31 Ocak 2012 tarihi itibarıyla uygulamadan kalkması kesinleşti.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı üçüncü oturumu başkan vekili Adnan Oğuz Akyarlı yönetiminde yapıldı.



ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenen, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kişiselleştirilmiş Toplu Ulaşım Kartları Yönetmeliği”, hukuk komisyonu raporu doğrultusunda mecliste görüşüldü.



Sayıştay Daireler Kurulunun “yasal dayanağı olmadığı” gerekçesiyle yönetmelikten çıkarılmasını istediği 60 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım araçlarından indirimli veya ücretsiz yararlanmasını öngören madde, oy çokluğuyla Kişiselleştirilmiş Toplu Ulaşım Kartları Yönetmeliğinden çıkarıldı. Oylamada Ak Parti grubu red oyu kullandı.



Alınan kararla 12 yıldır uygulanan ve toplu ulaşımda 45 bin 384 İzmirli'nin kullandığı 60 yaş kartlarının 31 Ocak 2012 tarihinde uygulamadan kalkması kesinleşti.





Sayıştay Daireler Kurulunun “İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet eden ve 60 yaşını dolduran kişilere toplu ulaşımdan ücretsiz veya indirimli yararlanmaları için 60 yaş kartı verilir” ibaresini içeren maddenin yasal dayanağı bulunmadığını belirtmiş ve taslaktan çıkarılmasını istemişti.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11 Ocak 2012 Çarşamba günü yapılan toplantısında 60 yaş kartı uygulamasının devam etmesinin ancak Bakanlar Kurulu kararıyla mümkün olabileceği belirtilerek bu önde temenni kararı alınmıştı.





