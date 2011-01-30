-60 YARIŞMACI 48 SAATTE 19 OYUN GELİŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - ''Global Game Jam 2011 (GGJ - Yenilikçi Oyun Geliştirme Dünya Maratonu)'' etkinliğinin Türkiye ayağı sona erdi. ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (METUTECH-ATOM) ile ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte yurdun çeşitli yerlerinden gelen 60 katılımcı 48 saatlik sürede ''Tükeniş'' temasına göre 19 oyun geliştirdi. Maratonda dereceye giren ilk 3 takıma ödülleri düzenlenen törenle verildi. Etkinliği Amerika ayağı tamamlandıktan sonra dünya genelindeki bütün oyunlar değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar belirlenecek. ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, süre tamamlandıktan sonra katılımcılar oyunlarının sunumlarını yaptı. Daha sonra jüri üyeleri tarafından oyunlar değerlendirilerek ilk 3 oyun belirlendi. Yenilikçi Oyun Geliştirme Maratonunun Türkiye ayağında birinciliğe ''Together We Stan'' takımı layık görülürken, ikinci ''Zombies'', üçüncü ''Arı Maya'' takımı oldu. Dereceye giren takım elemanları ödüllerini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nazife Baykal ile ODTÜ Teknokent Ortadoğu Teknopark AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Yalçınoğlu'ndan aldı. Öte yandan IEEE ODTÜ Bünyamin Kahriman ödülü de Arı Maya takımından 14 yaşındaki Mert Atagün'e verildi. Kazananlara bilgisayar, oyunlar ve çeşitli teknik donanımlar verildi. -''GÜZEL OYUNLAR ÇIKTI''- METUTECH Atom Yöneticisi Emek Kepenek, maratonun Türkiye ayağı ile ilgili sorularını yanıtlarken, çok başarılı bir 48 saat geçirdiklerini söyledi. Ufak tefek aksaklıklara rağmen genel olarak güzel bir maraton yaşadıklarını anlatan Kepenek, Türkiye'nin 19 oyun çıkardığını belirtti. Bu yıl ki temanın ''Tükeniş'' olduğunu kaydeden Kepenek, ''Doğanın, insanların, hayvanların tükenmesi konularını işledik. İçerikli ve güzel oyunlar çıkardık. Global sitedeki oyunlara baktığımda gerçekten hem grafik hem de konu olarak güzel oyunlar var'' dedi. Amerika'dan katılan 15-20 merkez olduğunu ifade eden Kepenek, onların etkinliğinin henüz tamamlanmadığını, bittikten sonra dünya genelinde değerlendirmenin yapılarak dereceye girenlerin belirleneceğini söyledi. Türkiye'den maratona katılan 19 oyunun gönderildiğini GGJ'in internet sayfasından dileyenlerin ulaşabileceğini sözlerine ekledi. -GGJ 2011- Etkinliğe bu yıl Türkiye'den 134 kişi başvurdu. Seçilen 60 kişi, internet ortamında diğer ülkelerdeki katılımcılarla 48 saatte Türkiye için ''yenilikçi oyun'' üretmek için çabaladı. Bu yıl, 44 ülkeden 173 merkezin katıldığı etkinlikte, farklı disiplinlerden Türk oyun geliştiriciler dünya birincisi olmak için ter döktü. Etkinlikte, Enformatik Enstitüsü'nde sunulan teknik imkanlarla değişik platformda internet üzerinden oyun geliştirmekte özgür olan Türk oyuncular, 4-5 kişilik gruplarla verilen yerel temaya göre ayrı ayrı oyunlar tasarladı.