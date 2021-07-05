60 sayfa soru hazırlandı; 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın sorgusu bu gece başlayacak

'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın ifadesine bu gece başlanacağı ve ve 60 sayfalık soru hazırlandığı belirtildi. Aydın'ın yanında 300 sayfa evrak getirdiği kaydedildi.

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacağı öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği evrakları inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi. Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi. (DHA)