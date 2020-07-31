60 milyon liraya yaptırılan Balıkesir'in ikinci havalimanı "potansiyeli yok" diye kullanılmıyor

Balıkesir'in ikinci havalimanı olan ve 60 milyon liraya mal olan Merkez Havalimanı'na "yolcu potansiyeli yok” diye beş aydır uçak inmedi.

Soru önergesine verdiği yanıtta pistlerin hazır olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 60 milyon TL'lik havalimanında seferlerin firmaların inisiyatifinde olduğunu ifade etti.

BirGün'den Hüseyin şimşek'in haberine göre, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yapımının 60 milyon TL'ye mal olduğu ifade edilen Balıkesir Merkez Havalimanı'nda seferlere ne zaman başlanacağını sordu. Haziran ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sunan Şahin, "Balıkesir merkezde inşa süreci tamamlanan havalimanının ne zaman hizmete açılması planlanmaktadır? Havalimanının uçuş takvimine alınmamasının gerekçesi nedir?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Şahin'in önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanının uçuşlara hazır olduğunu ifade etti. Karaismailoğlu, "Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri Yapımı inşaat süreci tamamlanarak 10 Şubat itibarıyla hizmete verilmiş olup havalimanı, mevcut altyapı ve üstyapı tesisleriyle her türlü sefer talebine cevap verebilecek kapasitededir" dedi.

Havalimanına neden sefer başlatılmadığına yönelik soruyu ise Karaismailoğlu şöyle yanıtladı:

"Havalimanlarına düzenlenen seferlerin çeşitliliği, fiyat uygulamaları ve zamanları, bölgenin yolcu potansiyeline bağlı olarak havayolu kuruluşlarının filo büyüklükleri ve ticari tercihleri doğrultusunda havayolu kuruluşlarınca belirlenmektedir."