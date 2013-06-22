60 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da 2 gün süren uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira olan kenevir bitkisi ele geçirildi.



İnsansız hava araçları ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira olduğu belirlenen 3 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "yasa dışı kenevir ekimi" yapan kişilerin, elde ettikleri esrar maddesini ev ve eklentileri ile arazide depoladığına dair alınan ihbar üzerine Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde Lice, Kocaköy ve Hani ilçeleri arasında kalan bölgedeki 63 ayrı noktada esrar üretimi yapılan alanlara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Söz konusu bölgede suç ve suç unsurlarının önlenmesi, uyuşturucudan elde edilen finans kaynağının ortadan kaldırılması amacıyla "Şehit Jandarma Komando Çavuş Necmettin Torun" adına operasyon yapıldığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresindeki operasyona Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Taburu, Silvan Jandarma Komando Alayı, Mardin Jandarma Özel Harekat Bölüğü ve geçici köy korucularından oluşan operasyon timleri olmak üzere toplam 40 tim kuvvet katılmıştır. Operasyona 2 skorsky helikopter, S70 genel maksatlı helikopter, bir insansız hava aracı ile havadan, kirpi ve kobra tipi zırhlı araçlarla da karadan destek sağlanmıştır.

63 ayrı noktada icra edilen operasyon kapsamında toplam 3 milyon 43 bin 582 kök kenevir bitkisi, bir pompalı av tüfeği, jeneratör, çadır, motosiklet, kaçak trafo ve dalgıç su pompası ile çok sayıda sulama maksatlı su borusu ele geçirilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayla ilgili tahkikata başlanılarak 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır."

Açıklamada, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından yürütülen uyuşturucu fiyat projesi kapsamında, Türkiye geneli toptan ve sokak düzeyi uyuşturucu fiyatı baz alındığında, ele geçirilen kenevir bitkisinin piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu kaydedildi.