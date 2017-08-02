60 milyon kullanıcı sayısına erişen Spotify, Apple Music'i solladı

Popüler müzik servisi Spotify, 60 milyon ücretli kullanıcı sayısıyla rakibi Apple Music’i ikiye katladı.

Ontrava'nın haberine göre, 27 milyon aktif kullanıcısı olan Apple’yi geçen Spotify’in ücretli yani Premium üye sayısı, her ay Apple Music’e oranla daha da artmaya devam ediyor.

Yaklaşık iki sene önce müzik servisi piyasasına giriş yapan Apple Music, hızlı ilerleme kaydetse de Spotify, Apple’yi geride bıraktı. Spotify, verdiği reklamlar ve uyguladığı üyelik kampanyaları sayesinde 60 milyon kullanıcıya erişirken Apple Music, sınırlı sayıda üyelik kampanyaları düzenliyor. Yurt dışında en pahalı üyelik ücretinin 9.99 dolar olduğu Spotify üyelikleri, Türkiye’de 13.99 TL civarında ve ekstra üyelik ile beraber ödeme seçenekleri de mevcut.

Kullanıcılarına 30 gün ücretsiz Premium üyelik hediye ederek ücretli üyeliği tanıtan Spotify, yalnızca dört ayda 10 milyon üyeye ulaştı.

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