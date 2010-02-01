60 metreden düştü, birkaç kırıkla kurtuldu

T24 - Çin'in başkenti Pekin'de bir kadın, 60 metre yükseklikteki 18. katta bulunan dairesinin balkonundan kar yığınının üzerine düştü, kazayı birkaç kırıkla atlattı.



Pekin Haberleri gazetesinin haberine göre, yetkililer, 26 yaşındaki Ou soyadlı kadının çamaşır asarken ayağının kayarak balkondan düştüğünü ve bu olayın intihar değil kaza olduğunu belirtti.



Ou'nun düşerken ağaç dallarına çarptığını aktaran görgü tanıkları, kadının 10 santimetre kalınlığındaki kar yığınının üzerine düştüğünü söyledi.



Doktorlar, Ou'nun yaşamasının mucize olduğu, tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

