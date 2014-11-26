'60 mahalle arsenikli su içiyor!'

Balıkesir'deki su toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'dan, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Uğur, Balıkesir'in kırsal kesiminde yer alan 60 mahallede vatandaşların arsenikli su içtiğini, pek çok mahallede de nitrit ve nitratlı su kullanıldığını söyledi.

Başkan Uğur'un toplantıda yaptığı itiraf gibi konuşma, Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de yer aldı.

Kentte, geçtiğimiz günlerde suya konutlarda yüzde 50, işyerlerinde de yüzde 60 zam yapıldı. Özellikle atık su bedelindeki artış, tepkileri de beraberinde getirdi. Vatandaşların tepkilerinden sonra, zam yüzde 30 oranına düşürüldü.

Bu gelişmeler yaşanırken, kentteki toplantıda stratejik planı ve su tarifesindeki revizyonla ilgili kararların masaya yatırıldığı bir toplantı yapıldı.

Başkan Ahmet Edip Uğur da burada konuştu:

Her ilçe ve kırsal mahalleye arıtma tesisi yapmak istiyoruz. Bütün ilçelerin arıtma tesisi olsun istiyoruz. Şu anda 890 kırsal mahalle var. Bu 890 kırsal mahallenin hiçbirinin arıtması yok. Hepsi dere deşarj. İçme suları arsenikli olan var, nitratlı olan var, nitritli olan var.

Bütün ilçelerin su analizlerini de yaptırıyoruz. Arsenik anlamında sıkıntılar var. Arsenikle ilgili yedi mahallemize arıtma tesisi yapıyoruz. Yedi mahallenin arıtma tesisi 2 milyon TL tutuyor. Baktığımız zaman Balıkesir'de 60 mahallede arsenikli su var. Kırsal mahallelerimizdeki insanlarda sağlıklı su içmeli."