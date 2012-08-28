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Ekonomi

60 liralık OGS yerine 5 liralık HGS geliyor

Otoyol ve köprü geçişlerinde nakit geçişlerden sonra şimdi de KGS devri kapanacak

28 Ağustos 2012 14:06

İstanbul başta olmak üzere otoyol ve köprü geçişlerinde trafiğin akışını yavaşlatan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) tamamen bitecek. KGS’nin yerine ise Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gelecek.

Otoyol ve köprü geçişlerinde nakit geçişlerden sonra şimdi de Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) devri kapanıyor.

8 milyon KGS kartının yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kartları alacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan yeni sistemi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tanıtacak.

HGS, vatandaşın fiyatının yüksek olması nedeniyle fazla ilgi göstermediği Otomatik Geçiş Sistemine (OGS) de rakip olacak.

Etiketler 5 liraya satılacak

5 banka tarafından 40 ila 60 liraya satılan OGS’nin yerini 5 liraya satılan etiketler alacak. Cihazın içinde bir çip olacak ve çipe sürücü ve araç bilgileri yüklenecek.

PTT şubelerinden alınabilecek olan HGS’ler yine PTT şubeleri başta olmak üzere benzin istasyonları, marketler hatta bakkallar da bile doldurulabilecek.

İlk olarak İzmir’i Aydın ve Çeşme’ye bağlayan otoyollarda test edilen sistemde, 5 liraya alınacak etiketleri arabaların ön camına yapıştırmak yeterli olacak. Kartlar, gişe geçişleri sırasında aracı algılayarak, ücret tahsil edilecek.

Karayollarındaki 600 civarındaki KGS gişeleri HGS'ye dönüşecek.

Mevcut OGS gişelerine de HGS etiketlerinin okunabileceği ekipmanlar yerleştirilecek. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 800 bin OGS, 8 milyon da KGS kullanıcısı bulunuyor.
 

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