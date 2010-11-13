60 kredi kartı sahibi adam isyan etti

T24

Nakliye işiyle uğraşan Hasan Hüseyin Yıldız, 1990'lı yıllarda ilk kredi kartını aldıktan sonra diğer bankalardan da kredi kartı almaya başladı. En son 60 tane kredi kartı olan Yıldız, bir süre sonra kartların borçlarını ödeyemez hale geldi. Bankalara olan yaklaşık 1 milyon TL’lik borcunun 600 bin TL’sini 4 evini ve 2 aracını satarak ödeyen Yıldız, geriye kalan 400 bin TL’lik borcu yüzünden mahkemelik oldu.Burdur İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ifade veren Yıldız, bankaların kendisini ‘gaza getirdiğini’ söyledi. 20 bankadan 60 kredi kartı bulunduğunu belirten Yıldız, şöyle dedi:“Bana telefon açıyorlardı bankalardan. 1’e bas, 2’ye bas diye diye limitlerimi yükselttiler. ‘Bu kartı alırsan uçağa binersin, bunu alırsan seyahat edersin, 3 kişi getirirsen şunu yaparız’ diye diye beni şimdiye kadar gaza getirdiler. Sonunda kredi kartlarımın toplam limiti 400 bin TL’ye kadar çıktı. Ben esnaftım ama işlerim iyi gitmediği için esnaflığımı kaybettim. İşlerim iyiyken sorun yoktu. Sonra esnaflığı kaybedince hepsi birden hakkımda takibe geçti. Aklımı kaçırmadığıma şükrediyorum. 4 evim, iki arabam vardı ama hepsini sattım. Ancak borcumun bir kısmını karşılayabildim. Şu anda tek kuruş ödeyecek param kalmadı. Tek tesellim sağlığımı kaybetmedim.”'Başbakan'a vermezler'Mahkemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız, hangi bankaya müracaat ettiyse kendisine yüksek limitli kartlar gönderdiklerini söyledi. Bir bankadan kredi kartı talebinde bulunduğunu ve kendisine 30 bin TL limitli kart gönderdiklerini kaydeden Yıldız, “Başbakan'a vermezler bu kadar limitli kartı. Ama bana verdiler. Başta her şey güzeldi. Çok itibarım vardı ama 6 yıl sonra artık bittim. Halen 400 bin TL daha borcum var” diye konuştu. Başından geçen olayların ibret olması gerektiğini söyleyen Yıldız, kredi kartı kullanıcılarının da dikkatli olmalarını istedi.