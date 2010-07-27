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Yaşam

60 KİŞİLİK KADROYA 2 BİN 748 BAŞVURU MUŞ (A.A)

27 Temmuz 2010 16:21

-60 KİŞİLİK KADROYA 2 BİN 748 BAŞVURU MUŞ (A.A) - 27.07.2010 - Muş Alparslan Üniversitesine alınacak 60 araştırma görevlisi kadrosu için 2 bin 748 kişinin başvuru yaptığı bildirildi. Rektör Prof. Dr. Nihat İnanç, senato salonunda düzenlediği basın toplantısında, başvuru dosyalarının, kurulan komisyon tarafından sıkı biçimde incelediğini söyledi. 41 yeni üniversiteye tahsis edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki kontenjanlardan 60'ının üniversitelerine ayrıldığını belirten İnanç, ''Değişik fakültelerde, değişik birimlerde ilana çıktık. Son derece memnuniyet verici bir tablo ile karşılaştık. 60 kişilik kadroya, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden 2 bin 748 başvuru oldu. Bu başvuruları değerlendiriyoruz'' dedi. Ön değerlendirme sonuçlarının 28 Temmuzda web sitesinden ilan edileceğini söyleyen İnanç, 2 bin 748 olan başvuru sayısının 240'a düşürüleceğini ve her kadro için 4 kişinin yazılı sınava çağrılacağını belirtti.

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