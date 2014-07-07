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Dünya
Deutsche Welle

60 kişi daha kurtuldu

Nijerya'da radikal islamcı Boko Haram'ın rehin tuttuğu 60 genç kız ve kadın daha örgütten kurtulmayı başardı.

07 Temmuz 2014 19:19


Nijerya'da radikal İslamcı Örgüt Boko Haram'ın 2 hafta önce kaçırdığı 60'tan fazla genç kız ve kadının örgütün elinden kaçmayı başardıkları bildirildi. Chibok yerel hükümeti Başkanı Pogu Bitrus, bugün yaptığı açıklamada perşembe ve cuma günü 60 rehinenin kaçtığını doğrulayarak, ailelerinin refakatinde Lassa'da hastanede oldukları bilgisini verdi.

Gönüllü birliklerin lideri Abbas Gava, başkent Borno'da yaptığı açıklamada 60 kişinin Boko Haram örgütünün Damboa'daki polis merkezi ve kışlaya yaptıkları saldırıyla meşgul oldukları sırada kaçmayı başardıklarını kaydetti.

Nijerya güvenlik güçleri 22 Haziran'da yaptıkları resmi duyuruda, Borno'nun kuzeydoğusundaki köylerde kitlesel kaçırma olayı yaşandığını yalanlamıştı.

Aylardır küçük ölçekli kaçırma eylemlerine devam eden Boko Haram 200'ün üzerinde kız öğrenciyi ise hala rehin tutuyor.

Hükümetin rehine kızları kurtarma noktasındaki başarısızlığı hem Nijerya halkının hem de uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olmuştu. Boko Haram'ın kız öğrencileri özgür bırakmak için gözaltındaki örgüt üyelerinin salıverilmesi şartını ise Devlet Başkanı Goodluck Jonathan reddetmişti.

Bitrus, Boko Haram'ın Chibok civarındaki saldırılarını şiddetlendirdiğini ve bazı köyleri ele geçirmesinin bölgedeki tehdidi artırdığını belirtiyor. Kibaku Bölge Kalkınma Derneği Başkanı da15 Nisan'daki kaçırma eyleminden bu yana 19 köye saldırı düzenlendiğini 229'un üzerinde kişi hayatını kaybederken 100 kişinin de ağır şekilde yaralandığını ifade ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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