60 iş adamı gözaltına alındı

Bolu’da ‘FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 60 iş adamı ve dernek üyesi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 60 iş adamı ve dernek üyesi gözaltına alındı.

Doktor, memur ve işçilerin oluşturduğu derneklere üye şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan belge ve dokümanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Bu arada soruşturma kapsamında çalışmaların devam ettiği ve gözaltına alınanların sayısının artabileceği belirtildi.

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