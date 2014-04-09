60 ineği yıldırım çarptı

Şili'de şiddetli fırtınanın neden olduğu yıldırım 60 ineği telef ederken, yetkililerden "bir ilk" açıklaması geldi.

Yaşanan olay nedeniyle şaşkın olduğunu söyleyen çiftliğin veterineri, “Fırtına başlayınca traktöre atlayıp hayvanları kontrol etmeye geldim. Ancak ahıra ulaştığımda çok geç olmuştu" dedi.

Veteriner, "Daha önce buna benzer bir olayı hiç duymamıştım. Bu çiftlikten para kazanmamıza neden olan hayvanların ölümü nedeniyle çok üzgünüm" şeklinde konuşurken, Şili tarım ve hayvancılık servisi, telef olan hayvanların sağlıklı olduğunu belirtti.

Ancak olası bir salgına engel olmak için hayvanlar derin çukurlara gömüldü. Çukurlar kapatıldıktan sonra kötü kokuya engel olması için üzerine limon ağacı dikildi.

Yetkililer aynı fırtınada Santiago'nun güneyindeki bir başka çiftlikte 9 ineğin aynı sebeple telef olduğunu belirtti.