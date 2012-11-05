60 fare getirene cep telefonu bedava

Güney Afrika’da bol yiyecek buldukları Alexandra bölgesinde geceleri evlere girip çocukların ellerini kemiren fareler halka kabus dolu günler yaşatırken bir dernek sorunu çözmek için sıra dışı bir yöntem buldu.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki Alexandra bölgesi farelerin işgali altında.

Bir yardım derneği şehrin sokaklarında beslenen fareleri ortadan kaldırmak için halktan yardım istedi ve 60 fare öldürene bir cep telefonu hediye edileceğini duyurdu.

Guardian gazetesinin haberine göre şehrin sokaklarından sızan kanalizasyon suyuna gelen fareler evlere girip çocukların ellerini kemirmeye başladı.

Bölgede faaliyet gösteren Lifeline adlı yardım derneği fare istilasını ortadan kaldırmak için yerel bir cep telefonu üreticisiyle anlaştı.

Halkı tehdit eden fare nüfusu azalırken bazı hayvan hakları savunucuları cep telefonu almak motivasyonuyla fare öldürülmesinin yanlış olduğunu belirterek bu “toplu cinayetler”i “acımasız” olarak nitelendirdi. (ntvmsnbc.com)