Los Angeles'ta Nokia Theatre'da düzenlenen 60. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede, "Mad Men" dizisi drama dalında en iyi dizi ödülü ile en iyi senaryo ödülünü kazanırken, "Pushing Daisies" en iyi yönetmen ödülünün sahibi oldu.



Komedi dalında ise en iyi dizi ödülünü "30 Rock" aldı. En iyi erkek oyuncu ödülü drama dalında "Breaking Bad" ile Bryan Craston'a giderken, en iyi kadın oyuncu ödülünü "Damages" dizisindeki rolüyle Gelnn Close kucakladı.



Gecede ödül alan diğer isimler şöyle:



Komedi dalında en iyi yönetmen: Barry Sonnefeld (Pushing Daisies)

Komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Tina Fey (30 Rock)

Komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Alec Baldwin (30 Rock)

Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Jean Smart (Samantha Who)

Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Jeremy Piven (Entourage)

Drama dalında en iyi senaryo: Matthew Weiner (Mad Men)

Drama dalında en iyi yönetmen: Greg Yaitenes (House)

Drama dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Dianne Wiest

Drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Zeljko Ivanek (Damages)

En iyi eğlence programı: The Daily Show with John Stewart

En iyi TV dizisi: Recount

En iyi senarist: Kirk Ellis (John Adams)

Eğlence programı dalında En İyi Yönetmen: Louis J. Horwitz

En iyi reality show, yarışma programı: Jeff Probst (Survivor)

En İyi Mini Dizi: John Adams

Mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu: Laura Linney (John Adams)

Mini dizi dalında en iyi erkek oyuncu: Paul Giamatti (John Adams)