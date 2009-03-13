60 din kültürü öğretmeni müdür oldu

AKP Hükümeti'nin iktidarda olduğu dönemde atanan 529 yöneticiden 5 il 55 de ilçe milli eğitim müdürünün din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğu açıkladı.



CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur'un TBMM'ye verdiği yazılı soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AKP Hükümeti'nin iktidarda olduğu 3 dönemde atanan 529 yöneticiden 5 il 55 de ilçe milli eğitim müdürünün din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğunu açıkladı.



2003 yılından bu yana Atatürk aleyhine disiplin suçu işledikleri iddiasıyla 8 personel hakkında soruşturma başlatıldığını, 3 personel hakkında ön inceleme yapıldığını belirten Bakan Çelik, bu soruşturmalar sonucunda açığa alınan ve meslekten ihraç cezası teklif edilen personel olmadığını kaydetti.



Geçen yıl Kasım ayında Hürriyet İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Salih Pehlivan'ın 8-A sınıfı öğrencilerine dağıttığı 20 sayfalık ders notu tartışma yarattı. Pehlivan'ın kendi el yazısıyla yazdığı ders notlarında padişahlık rejiminin gerçek Cumhuriyet rejimi olduğu ve diğer tüm sistemlerden adaletli bir nitelik taşıdığı belirtilerek övüldü. Sosyalizmin 243 çeşit olduğu, bu sistemde dinin yerinin olmadığı, kağıt üzerinde hayallerde yaşatılan bir dünya cenneti olduğu ileri sürüldü. Valilik, iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Denizli CHP Milletvekili Ali Rıza Ertemur da konuyla ilgili olarak TBMM'ye soru önergesi verdi.



Dosyası kabarık



Milletvekili Ertemur'un önergesini Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik yanıtladı. Bakan Çelik, öğretmen Salih Pehlivan hakkında, 2002 yılında, ‘Kadın dövmenin uygun olduğu’, 2 yıl sonra da Cumhuriyet düşmanı, laiklik karşıtı olduğu ve öğrencilerin beynini yıkadığı iddiasıyla, valilik oluruyla soruşturmalar açıldığını kaydetti. Çelik, ‘Kadın dövmenin uygun olduğu’ sözleriyle ilgili iddianın gerçekleştiğinin anlaşıldığını, ancak diğer soruşturmayla ilgili olarak hazırlanan raporda ise iddialarının gerçeği yansıtmadığının vurgulandığını ifade etti.



Bakan Çelik, Pehlivan'ın son olarak kendisine ait olduğu ileri sürülen ‘Sistemler’ başlığı altında yazılı dokümanların öğrencilere dağıtıldığı konusuyla ilgili okul müdürlüğünün yazısı üzerine, Valilik oluru ile soruşturma başlatıldığını belirtti. Çelik, şoruşturma sonucu hazırlanan raporda, öğrencilere dağıttığı ders notlarının ve ödevlerin 8'inci sınıf İnkılap Tarihi dersi müfredatında bulunmadığı, disiplin yönünden 30'da bir aylıktan kesme, idari yönden görev yerinin değiştirilmesi ve adli yönden soruşturma izni teklifi getirildiğini kaydetti.



529 yönetici atandı



Bakan Çelik, bakanlık personelinin görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunanların haklarında soruşturma ve inceleme yapılarak yasaların gereğinin yerine getirildiğini de belirtti.



Bakan Çelik, 58, 59 ve 60'ncı AKP Hükümetleri döneminde 56 il milli eğitim müdürü, 473 ilçe milli eğitim müdürü olmak üzere 529 yeni yönetici ataması yapıldığını, bunlardan 5 il milli eğitim müdürü ile 55 ilçe milli eğitim müdürünün din kültürü ve ahlak bilgisi alanı mezunu olduğunu da açıkladı. Çelik ayrıca, 2003 yılından bugüne kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın kayıtlarına göre Atatürk aleyhine disiplin suçu işledikleri iddiasıyla 8 personel hakkında soruşturma, 3 personel hakkında ön inceleme yapıldığını, soruşturmalar sonunda bakanlık müfettişlerince açığa alınan ve meslekten ihraç cezası teklif edilen personel bulunmadığını belirtti.



