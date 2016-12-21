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Kültür-Sanat

60 dakikalık dizi geliyor

Çok satanlar arasına giren 'Fi, Çi, Pi' kitap üçlemesi dizi oluyor

21 Aralık 2016 17:25

Ay yapım, Azra Kohen’in ülkemizde çok satan kitaplar arasında yer alan Fi, Çi, Pi kitap üçlemesini, internet için süresi 60 dakika olacak bir dizi yapmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç rol alacağı dizi, 60 dakikalık bölümler halinde izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin ilk fotoğraf çekimi için geçtiğimiz gün bir araya gelen kast, dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı. Serenay Sarıkaya’nın genç bir balerin ‘Duru’ karakterini, Mehmet Günsür’ün ‘Can Manay’ isimli ünlü bir psikoloğu canlandıracağı dizi, online izleme platformu PuHu’dan 13 bölüm yayınlanacak. 

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Serenay SarıkayaOzan GüvenMehmet GünsürBerrak Tüzünataçyeni dizi60 dakikaÇi

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