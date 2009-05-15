60 bin öğrenciye yakın takip

Okula kayıtlı olup da devam etmeyen 60 bin dolayındaki ilköğretim öğrencisi adres takibiyle tespit edildi.



Milli Eğitim Bakanlığı, okula hiç gitmeyen ve eğitim-öğretimlerini yarıda bırakan çocukların okula devamlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, okula "ara sıra" gelen özürsüz devamsız öğrencileri takibe aldı. Adresleri tek tek tespit edilen bu durumdaki çocukların sayısının 60 bin civarında olduğu bildirildi. Çocukların gelecek eğitim-öğretim yılında okula devamlarının sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Yapılan araştırmada, okula kayıt yaptırdıkları halde devam etmeyen çocukların bir kısmının "engelli" oldukları gerekçesiyle gönderilmedikleri belirlendi. Gerekçeler arasında, sağlık nedenleri, ailevi nedenler, geleneksel nedenler, erken evlilik ve nişanlanma, nüfus yaşı ile fiziki yaşın farklılığı, çocuğun çalışması gibi sorunlar yer alıyor.



İlköğretimin zorunlu olduğuna işaret eden MEB yetkilileri, ilköğretim çağ nüfusunun tamamının okula gitmelerinin sağlanmasının Bakanlığın görevi olduğunu vurgulayarak, sadece okula hiç gitmeyen çocukların değil, kayıtlı öğrencilerin devamlarının da takip edildiğini belirtti. Çocukların aileleriyle irtibata geçilerek, çocukların okula devamlarının sağlanmasına çalışıldığını anlatan yetkililer, gelecek eğitim-öğretim yılında çocukların tümünün okula devamlarının hedeflendiğini ifade etti.



Okula devam etmeyen çocukların bulunduğu yerlerdeki mahalli yöneticilerden, bu sorunun giderilmesine yönelik "yerel" çözümler bulmalarının istendiğini belirten yetkililer, ayrıca her ilin okula devamsız çocuklarla ilgili "karne"si bulunduğunu kaydetti.



Yetkililer, ilköğretim çağında olup da okula gitmeyen 10-14 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik hazırlanan ve geçen yıl uygulamaya konulan Yetiştirici Sınıf Öğretim Programına da bugüne kadar 6 bin çocuğun katılımının sağlandığını bildirdi.

