-60 BİN KİŞİ SURİYE'DE BAYRAMLAŞACAK HATAY (A.A) - 15.11.2010 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Hatay'dan 60 bin kişinin bayramlaşmak için Suriye'ye gideceğini bildirdi. Lekesiz, yaptığı yazılı açıklamada, yarın kutlanacak Kurban Bayramı'nda akrabalarıyla bayramlaşmak isteyen vatandaşların, verilen özel izinle 48 saatliğine Suriye'ye gideceklerini ifade etti. Yayladağı Sınır Kapısı'ndan 8 bin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ise 52 bin kişi olmak üzere toplam 60 bin vatandaşın, Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek üzere Suriye'ye gideceklerini ifade eden Lekesiz, şöyle devam etti: ''Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, yaklaşık 50 bin Suriyeliyi ağırladık. Kutlayacağımız Kurban Bayramı'nda ise ilimizden Suriye'deki akrabalarını görmek ve hasret gidermek üzere 60 bin kişi gitmek üzere başvurmuştur. Her iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasından sonra kolayca seyahat edebilmeye başlandı. Bayramlar birlik ve beraberliğin sağlandığı yegane günlerdendir. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı bir kez daha içtenlikle kutluyorum.''