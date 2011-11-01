60 bin çocuk sigarayı bırakmak istedi



T24 - Sağlık Bakanlığı’nın sigarayı bırakma hattını bir yılda 2 milyon kişi aradı. Yardım isteyenlerden 60 bininin çocuk olduğu öğrenildi.





Sağlık Bakanlığı’nın sigarayı bırakma hattını bir yılda 2 milyon kişi aradı. Yardım isteyenlerden 60 bininin 15 yaşın altındaki çocuklar olduğu öğrenildi.





Sağlık Bakanlığı'nın “ALO 171” sigarayı bırakma hattına telefon yağıyor. 60 bini çocuk olmak üzere 2 milyon kişi bir yıl içinde hattı aradı. Çocuklar için özel psikiyatristler görevlendirildi.





Sabah gazetesinin haberine göre; “Dumansız Hava Sahası" kampanyası kapsamında bir yılda 2 milyon sigara tiryakisine ulaşıldı.





“Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı”nı günde ortalama 14 bin kişi arayarak sigarayı bırakmak için yardım isterken, arayanların 60 bininin 15 yaş altı çocuk tiryakiler olduğu ortaya çıktı.



Sigara içen 14 milyon kişinin yaklaşık üçte birinin çocuklar olduğuna dikkat çeken yetkililer, yardım isteyen bağımlı çocuklar için psikiyatristler görevlendirildiğini söylediler.

Hizmetin faaliyete girmesiyle birlikte başvuru sayısının beklenin üzerinde olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom, ilk aylarda günlük ortalama 6 bin 500 kişin "ALO 171"i aradığını söyledi.



Medyada yer alan reklam filmleri ve haberlerin olduğu günlerde çağrı sayısının da değiştiğini kaydeden Çom, "Çağrıların ortalama yüzde 65'i erkek, yüzde 35'i kadınlardan geliyor.





Bu durum Türkiye'de sigara kullanımı ile de bağlantılı. Zira 11 milyon erkek sigara kullanırken, 3 milyon kadar kadın sigara tiryakisi. Ayrıca çağrı merkezimizi arayanların yüzde 3'ü 15 yaş altı, yüzde 16'sı 15-24 yaş, yüzde 53'ü 25-44 yaş, yüzde 22'si 45-60 yaş ve yüzde 6'sı da 60 yaş üzeri kişilerden oluşuyor" diye konuştu.



Sağlık Bakanlığı’nın sigarayı bırakma hattını bir yılda 2 milyon kişi aradı. Yardım isteyenlerden 60 bininin çocuk olduğu öğrenildi.





Sağlık Bakanlığı’nın sigarayı bırakma hattını bir yılda 2 milyon kişi aradı. Yardım isteyenlerden 60 bininin 15 yaşın altındaki çocuklar olduğu öğrenildi.





ntvmsnbc'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın “ALO 171” sigarayı bırakma hattına telefon yağıyor. 60 bini çocuk olmak üzere 2 milyon kişi bir yıl içinde hattı aradı. Çocuklar için özel psikiyatristler görevlendirildi.





Sabah gazetesinin haberine göre; “Dumansız Hava Sahası" kampanyası kapsamında bir yılda 2 milyon sigara tiryakisine ulaşıldı.



“Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı”nı günde ortalama 14 bin kişi arayarak sigarayı bırakmak için yardım isterken, arayanların 60 bininin 15 yaş altı çocuk tiryakiler olduğu ortaya çıktı.

Sigara içen 14 milyon kişinin yaklaşık üçte birinin çocuklar olduğuna dikkat çeken yetkililer, yardım isteyen bağımlı çocuklar için psikiyatristler görevlendirildiğini söylediler.

Hizmetin faaliyete girmesiyle birlikte başvuru sayısının beklenin üzerinde olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom, ilk aylarda günlük ortalama 6 bin 500 kişin "ALO 171"i aradığını söyledi.



Medyada yer alan reklam filmleri ve haberlerin olduğu günlerde çağrı sayısının da değiştiğini kaydeden Çom, "Çağrıların ortalama yüzde 65'i erkek, yüzde 35'i kadınlardan geliyor.





Bu durum Türkiye'de sigara kullanımı ile de bağlantılı. Zira 11 milyon erkek sigara kullanırken, 3 milyon kadar kadın sigara tiryakisi. Ayrıca çağrı merkezimizi arayanların yüzde 3'ü 15 yaş altı, yüzde 16'sı 15-24 yaş, yüzde 53'ü 25-44 yaş, yüzde 22'si 45-60 yaş ve yüzde 6'sı da 60 yaş üzeri kişilerden oluşuyor" diye konuştu.









