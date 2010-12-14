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Yaşam

60 bin çocuğu sokaktan aldı

6. sınıfa kadar okuyan Müslüm, ailenin geçimini üstlenerek hurdacılık, hamallık yapmaya başladı. Ancak bir gün dayanamadı...

14 Aralık 2010 02:00

T24 - 14 yaşındaki Müslüm Baki'nin "Okumak istiyorum" çağrısını değerlendiren Milli Eğitim yetkilileri, denetimleri sıklaştırarak 2 ayda 60 bin çocuğu eğitime kazandırdı

Ankara Polatlı'da babaannesinin yanında kalan 14 yaşındaki Müslüm Baki'nin babası, 3 yıl önce felç geçirdi. 6. sınıfa kadar okuyan Müslüm, ailenin geçimini üstlenerek hurdacılık, hamallık yapmaya başladı. Ancak bir gün dayanamadı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayıp "Okumak istiyorum, bana yardım edin" dedi. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Çağrıya cevap veren yetkililer, Müslüm'ü Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde başlatılan Yetiştirme Sınıf Öğretim Programı'na aldı. Müslüm, 10-14 yaş okula gitmemiş veya okuldan ayrılmış çocuklara yönelik program sayesinde, kaybettiği 3 yılı 9 ayda tamamladı. Müslüm'ün ihtiyacı olan kitap ve defterleri de yetkililer aldı. Müslüm'ün kendini ihbarı sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı, 2008'den beri yürüttüğü program çerçevesinde denetimlerini sıklaştırdı. İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er'in talimatıyla harekete geçen 326 öğretmen, il il dolaşıp okula gitmeyen çocukları belirledi. 167 bin çocuk saptandı. Bu çocuklardan 60 bini, aileleri ikna edilerek okula yazdırıldı. SABAH'ın bulduğu Müslüm, "Açıkçası bu kadar kısa sürede kaydımın yapılacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu. 


'İlköğretim diploması şart'

Okula döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Müslüm Baki, "En azından ilköğretimi bitireceğim. Ehliyet almak ya da meslek kurslarına katılmak için diploma şart" dedi. 

 

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