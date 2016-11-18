60 bin arısı zehirlenen yetiştirici: Arıların ölmesi demek insanlığın ölmesi demek!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde arı yetiştiricisi Cihangir Temur'un 200 kovan içerisinde bulunan yaklaşık 60 bin arısı, kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Telef olan arılarla ilgili numune alınırken, Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arı işinin baba mesleği olduğunu ve 35 yıldır arıcılık yaptıklarını dile getiren Cihangir Temur, ilk defa başlarına böyle bir şey geldiğini söyleyerek olayı canilik olarak değerlendirdi. Temur, "Bir arı demek, insanlık, doğa demek. Arıların ölmesi demek insanlığın ölmesi demek. Bunu yapan kişi 60 bin insanı katletmiş varsayıyorum. Çok canımız yandı." ifadelerini kullandı.

Numune alındı

Karar'da yer alan habere göre Sakaya'nın Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesinde kendisine ait arazide arı yetiştiren Cihangir Temur, kovanların yakınlarında ölü arılar görmesiyle durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Serdivan İlçe Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Zehirlenerek telef edildiği iddia edilen arılardan numune alan ekipler, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Çok canımız yandı

Baba mesleği olarak 35 yıldır arıcılıkla uğraştıklarını söyleyen Cihangir Temur, ilk defa başlarına böyle bir şey geldiğini söyledi. Yapılan olayı canilik olarak adlandıran Temur, "Bu insanlığa sığmaz. Bir arı demek, insanlık, doğa demek. Arıların ölmesi demek insanlığın ölmesi demek. Bunu yapan kişi 60 bin insanı katletmiş varsayıyorum. Çok canımız yandı" dedi.

Tek tek ilaçlanmış

280 kovandan 200’ünü açarak arıları zehirlediklerini iddia eden Temur, "Diğerlerine ilacı yetmedi galiba, onlara dokunmamış. 200 kovan tek tek ilaçlanmış, 60 bin arı yok oldu gitti. 80 ila 100 bin arasında maddi bir zarar var. Serdivan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurduk, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Jandarma kameralara bakacak, köye giriş çıkışları. Şüphelendiğimiz birkaç kişinin ismini verdik. Tek isteğimiz bunu yapanın bulunması" diye konuştu.