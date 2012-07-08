Altı zabıta görevlisi seyyar satıcıyı eşinin yanında tartakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde eşi ile birlikte konser alanında satış yapan seyyar satıcı, el konulan tezgahını geri almak isteyince zabıtanın sert müdahalesiyle karşılaştı. 6 zabıta görevlisi, yere yatırdıkları seyyar satıcıyı tartaklarken, eşi gözyaşlarını tutamadı.

DHA'da yer alan habere göre; Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konser alanında satış yaptıkları gerekçesiyle Mücella Aluç ile başka bir seyyar satıcının tezgahlarına el koymak istedi.

Çekirdek ve su satan erkek seyyar satıcı, yanına çağırdığı başka bir arkadaşının da araya girip zabıta görevlilerini ikna etmesiyle tezgahını alarak uzaklaştı.

Ancak görevliler, Mücella Aluç'un oyuncak malzemeleri bulunan tezgahını kamyonete koydu.

Bu sırada alanın diğer tarafında satış yaparken eşinin yanına gelip kamyonetteki tezgahı geri almak isteyen İlhan Aluç, zabıtanın sert müdahalesiyle karşılaştı.

6 zabıta görevlisi, İlhan Aluç'u yere yatırıp tartarlarken, diğer zabıta görevlileri de olayı görüntüleyen DHA muhabirlerine engel olmaya çalıştı.

Bu sırada Mücella Aluç gözyaşlarına boğuldu. Zabıta ekibinin elinden güçlükle kurtulan İlhan Aluç'u, gelen polisler sakinleştirmeye çalıştı. Zabıta ekibi, Aluç çiftinin tezgahıyla alandan ayrıldı.

İlhan Aluç, alanda onlarca seyyar satıcının satış yaptığını, ancak sadece kendilerinin tezgahına el konulduğunu ileri sürdü.

İlhan Aluç, eşi ile aynı yerde satış yapan başka bir seyyar satıcının tezgahıyla uzaklaşmasına engel olmayan zabıtanın, eşinin tezgahını aldığını söyleyerek tepkisini dile getirdi.