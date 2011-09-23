-6 yıllık aşk "engel" tanımadı KOCAELİ (A.A) - 23.09.2011 - Sakarya'da 6 yıl önce kaldıkları rehabilitasyon merkezinde tanışan 44 yaşındaki görme engelli Badegül Sütemen ile 37 yaşındaki bedensel engelli Şenol Ünsal, Kocaeli'de yapılan düğünle dünyaevine girdi. 2001'de Ankara Kızılay'da geçirdiği trafik kazasının ardından tekerlikli sandalyeye mahkum kalan Şenol Ünsal, 2005 yılında Sakarya Kalaycı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalırken görme engelli Badegül Sütemen'la tanıştı. Aksaray'da 2003'te sokakta yürürken rastgele sıkılan bir kurşunun alnına isabet etmesi sonucu gözlerini kaybeden Sütemen'la Ünsal arasındaki arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü. Ancak Süteman, Sakarya'dan Diyarbakır'daki, Ünsal ise Kocaeli'deki bir rehabilitasyon merkezine gönderilince çift, evlilik planlarını bir süre ertelemek durumunda kaldı. İlgili kurumlara yapılan müracaatların ardından Süteman da Ünsal'ın kaldığı Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne gönderildi. Hemen hazırlıklarını tamamlayan çiftin düğünü, kaldıkları merkezde yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, çiftin nikahını kıydıktan sonra evlilik cüzdanını geline verdi. 6 yıldır aşık olduğu Badegül Sütemen ile evlenen Şenol Ünsal, 10 yıl önce geçirdiği kazasından sonra bacaklarını hareket ettiremediğini ve o günden sonra tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Eşi Badegül ile 6 yıl önce Sakarya'da kaldıkları rehabilitasyon merkezinde tanıştıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini ifade eden Ünsal, şöyle konuştu: ''Daha önce Ankara, Samsun'da da rehabilitasyon merkezlerinde kaldım. Ama hayatımın aşkını Sakarya'da 6 yıl önce buldum. Hemen evlenme kararı aldık. İkimiz de geçirdiğimiz kazalar nedeniyle engelli olduk. Belki de bu bizim kaderimiz. Ben 2001'de geçirdiğim trafik kazası sonucu bacaklarımı, eşim Badegül ise 2003'de evine gitmek için sokakta yürürken maganda kurşununun alnına isabet etmesi sonucu gözlerini kaybetti. Yıllar sonra yollarımız birbiriyle kesişti.'' Evlenme kararını 6 yıl önce aldıklarını dile getiren Ünsal, ''Ancak hep bugün, yarın diye erteledik ve 6 sene geçti. Şu anda çocuk yapmayı düşünmüyoruz. İlk önce ayağımızı yorganımızı göre uzatmalıyız. Çok mutluyum çok değişik bir duygu, ne diyeyim çok güzel bir şey evlilik. Allah herkese nasip etsin'' dedi. Eşine görmeden aşık olduğu ifade eden Badegül Sütemen ''İnanın rüyamda gördüm. Önce böyle bir tekerlekli sandalyede oturduğunu, sonra ayağa kalktığını gördüm. Çiçeklerin içindeydi kara saçlı, bıyıklı, kilolu Şenol'u gördüm ve ona çok aşık oldum. Onu çok seviyorum'' diye konuştu.