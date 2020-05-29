6 yıldır ayrıldığı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Her yere şikâyetçi oldum ama sonuç yok

Sosyolog Şeyma K., 2 kızının babası Kenan K.'nın, 6 yıldır ayrı olmalarına rağmen kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Defalarca şikâyetçi olduğunu ancak sonuç alamadığını belirtti.

Adana'da sosyolog Şeyma K. (31), 2010 yılında, aynı iş yerinde çalıştığı Kenan K. ile dini nikâhla evlendi. İlk günden beri şiddet gördüğünü söyleyen Şeyma K., Kenan K.'nın işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdiğinde ailesinin yanında yaşamaya başladı.

Bir süre sonra cezaevinden çıkan Kenan K.'nın kendisini sık sık arayıp rahatsız ettiğini belirten Şeyma K., "Kabul etmediğim zaman ölüm tehditleri savurup, babamın evini basıyor. Son olarak ocak ayında tatil planı yapmış. Beni arayıp, 'Çocukları da al, bir saat içerisinde kapının önüne çık. Tatile gideceğiz' dedi. Kabul etmeyince de ailemi ve beni ölümle tehdit etti. Defalarca polise şikayette bulundum. Kapımıza dayanıyor. Mahallede bağırıyor. Bize nefes aldırmıyor, artık tükendim" dedi.

Şeyma K., Kenan K.'nin küfür ve tehdit içeren mesajlar yolladığını ayrıca kendisinden sürekli para istediğini öne sürdü.

"Her yere şikâyetçi oldum ama sonuç yok"

Kenan K.'nin kendisine gönderdiği telefon mesajlarından birinde "Baban cumaya kadar parayı hazırlamaz ise iş yerine gider babanı öldürürüm. Sonra eve gelir anneni öldürürüm. Sonra yukarı çıkar senin boğazını keser ve baltayla parçalara ayırarak akrabalarının kapısına bırakırım. Sonra da kendimi öldürürüm" ifadelerini kullandı.

Şeyma K., "Hemen her gün buna benzer tehditler alıyorum. 20 yaşında, bir cahillikle evlendim, iki kızım olduğu için bir süre mücadele ettim ama artık dayanamıyorum. Kenan K., bu süreçte başka bir kadından çocuk yaptı. O kadın da aynı şekilde Kenan K.'den şikayetçi oldu. Beraber olduğumuz her gün şiddete maruz kaldım. 6 yıl önce babamın evine gittim ama kurtulamadım. Arıyor, tehdit ediyor, evimi basıyor. Zorla istediği yerlere götürüyor. Her yere şikayetçi oldum ama sonuç yok. Kurtulamıyorum" diye konuştu.

Şeyma K., daha önce kadın sığınma evine gittiğini, ancak Kenan K.'nın kendisini kız kardeşini kaçırmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Şeyma K., Kenan K.'nın kredi kartlarını kullandığını ve kendisini borçlandırdığını kaydetti. Çocuklarıyla birlikte rahat bir yaşam sürmek istediğini belirten Şeyma K., "Artık yoruldum. Sesimi duysunlar. Yıllarca onun yanında hapis yaşadım. Şimdi de burada yaşatıyor. Öldürecekse beni öldürsün. Çocuklarım kurtulsun en azından. Artık kapı çaldığında bile korkuyorlar" dedi.

Şeyma K.'nın annesi Seher K. da kızının şiddete kurban gitmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak artık çok korktuklarını ve yardım istediklerini söyledi.