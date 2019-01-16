6 yılda 500 ton ürün israftan kurtarıldı

İSTANBUL, (DHA) - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile 2012 yılından bu yana gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında oluşturulan Destek Market’e 500 ton ürün tedarik ederek 20 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2012 yılından bu yana bir iş birliği içinde olduğu Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile israfı önlemeye yönelik faaliyetlerini ve hedeflerini paylaştığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda desteklerin 2019 yılında da artırarak sürdürüleceği dile getirildi.

CarrefourSA İstinye Hiper’de gerçekleşen toplantıya, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TİDER Kurucu Başkanı H. Serhan Süzer, TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, Modacı Raşit Bağzıbağlı, TİDER İyilik Elçisi Oyuncu Berk Atan ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

SÜZER: İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASINI SAĞLIYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİDER Kurucu Başkanı H. Serhan Süzer, \"2010 senesinde gıda firmaları ve temsilcileriyle kurmuş olduğumuz derneğimizin gıda bankacılığının çatı kuruluşu haline gelmiş olmasında CarrefourSA’nın payı çok büyüktür. TİDER’de entegre çalışan iki önemli vizyonumuz var. Birincisi israfı önlemek ve ikincisi de ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinden durmalarını sağlamak.İsraftan kurtardığımız gıda, temizlik ve tekstil gibi temel ihtiyaç ürünlerini gıda bankaları aracılığıyla insanların temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra meslek edindirme, sivil toplum kuruluşu dayanışması ve mikro girişimcilik programlarımızla ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlıyoruz\" dedi.

KARTALLIOĞLU: 500 TON ÜRÜNÜ İSRAFTAN KURTARDIK

Dünyada özellikle israf konusundaki verilerin korkutucu bir düzeyde olduğunu vebu oranının düşürülmesi için tüm insanlığa görev düştüğünü belirterek CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise, \"2012 yılından beri TİDER ile çalışıyoruz. 22 ilde TİDER vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ürün bağışı yapıyoruz. Bu ürünler kesinlikle son kullanma tarihleri geçmiş, tüketilemez ürünler değil. Son kullanma tarihi yaklaşmış veya atık vasfına geçecek dediğimiz ürünleri TİDER\'e bağışlıyoruz. TİDER\'de bunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 6 yıllık iş birliğimiz çerçevesinde 500 ton kadar ürün bağışladık ve 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştık. Yaklaşık bin 270 ton karbon salınımının önüne geçtik\" dedi.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 75 DÜŞTÜ

Poşetlerin çevreye büyük zarar verdiğini söyleyen Kartallıoğlu, \"Poşetlerin ücretli hale gelmesinden sonra marketlerimizde kullanım yüzde 75 civarında düştü. Bu kanunu destekliyoruz, geç de olsa doğru bir kanun çıkarıldı. 25 kuruşluk poşet ücretinin 20 kuruşu devlet bütçesine aktarılıyor. Biz poşet kullanımın çevreye büyük zarar verdiğini biliyoruz, bunu da anlatmaya çalışıyoruz. Denizde avlanan balığın bir kısmını bile raflarımıza koyamıyoruz çünkü içinden poşet çıkıyor. Bu artık geri dönüşüm haddini geçti. Umarın poşet, 25 kuruşa da satılmaz kullanımı tamamen yasaklanır böyle bir kanun çıkarsa bunu da destekleriz\" diye konuştu.

HANDE TİBUK: SIFIR ATIK VİZYONUNU DESTEKLİYORUZ

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da, \"Biz gıda bankacılığı yapıyoruz, bu sistemin çatı kuruluşuyuz. CarrefourSA 2012 yılından beri bizim en büyük destekçimiz oldu. Böyle büyük üretici firmalardan bağışlar alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Şu anda 7 ilde 22 Sivil Toplum Kuruluşu\'nun (STK) ürün temin etmesine aracılık ediyoruz. 50 tane CarrefourSA marketinden bağışlar alıyoruz. Tüm Türkiye\'de devletin de hedef olarak koyduğu sıfır atık vizyonunu destekleyen bir model geliştirdik\" dedi.

\"PLASTİK KULLANIMINI AZALTMAK GEREKİYOR\"

Tibuk, \"Çevrenin,dünyanın ve geleceğimiz için plastik tüketiminin minimuma indirilmesi gerekiyor. Poşetlerin ücretli hale gelmesi için çıkarılan kanunu destekliyoruz. Modacı Raşit Bağzıbağlı ile bir proje geliştireceğiz. Kendisinin tasarlayacağı bez poşetler CarrefourSA marketlerinde satılmaya başlanacak, gelirleri de TİDER\'e bağışlanacak\" ifadelerini kullandı.

RAŞİT BAĞZIBAĞLI: TORBALAR ÇOK ŞIK OLSUN İSTİYORUM

Modacı Raşit Bağzıbağlı ise, \"Üzerimde ciddi bir sorumluluk var. Torbaların çok güzel olması gerekiyor ki kadınlar bunu alıp, günlük yaşamlarında da kullansınlar. Çok şık, kadınların çok beğeneceği torbalar tasarlamak istiyorum. Bir tane değil 4-5 farklı çeşit tasarlarım diye düşünüyorum. Kadınlar markete her gelişlerinde 5 tane alsınlar istiyorum ki geliri TİDER\'e gidecek onlara da faydası olsun, böylelikle hanımlar günlük yaşamlarında da kullansın\" dedi.

İSRAF EDİLENLER, AÇ İNSANLARIN İHTİYACININ DÖRT KATI

Günümüzde, dünya gıda üretiminin üçte biri, yani 1,3 milyar tonu israf ediliyor.Bu miktar, dünyada aç olan 868 milyon insanı beslemek için gereken gıdanın tam dört katına denk düşüyor. Dünya genelindeki israf oranı, 1 trilyon dolara mal olurken 3,3 milyar ton karbondioksit yayıyor.

Türkiye’de en çok israf edilen gıda ürünleri arasında sebze, meyve ve ekmek ilk sıralarda gelirken, israf edilen ekmek miktarınınyıllık 6 milyon adet olduğu belirtiliyor.Türkiye’de yeterli beslenemeyen insanların sayısı 13 milyon kişi olarak belirtilirken, yoksulluk sınırı altında yaşayanların toplam nüfusa oranı ise yüzde 14 seviyesinde.