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6 yıl önce kaçtığı bombalar sonu oldu

İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'de yaşanan iç savaştan kaçarak geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kendi ülkesinin topraklarından PKK/PYD'li teröristlerce atılan roketle hayatını kaybeden Nadir El Faris'in (61) oğlu Hüseyi

31 Ocak 2018 13:13

İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE\'de yaşanan iç savaştan kaçarak geldiği Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, kendi ülkesinin topraklarından PKK/PYD\'li teröristlerce atılan roketle hayatını kaybeden Nadir El Faris\'in (61) oğlu Hüseyin El Faris, \"Kaçtığımız bombalar bizi burada buldu\" diye gözyaşı döktü.
2012 yılında Hama kentine yağan bombalardan kaçarak eşi ve 6 çocuğu ile birlikte Hatay\'ın Kumlu ilçesine gelen Nadir El Faris, yıllar önce kaçtığı bombaların hedefi oldu. El Faris, Zeytin Dalı Harekatı\'nın ikinci günü olan 21 Ocak\'ta erzak almak için Reyhanlı ilçesine gitti. El Faris alışveriş yaparken, Suriye topraklarından PKK/PYD\'li teröristlerce yapılan roketli saldırıda hayatını kaybetti.
Babası öldükten sonra evlerini Türk bayrakları ile donatan Faris\'in oğlu Hüseyin El Faris, şunları kaydetti:
\"2012 yılında biz Esad\'ın bombalarından kaçtık ve buraya geldik. Orada çok yoğun bombardıman vardı. Bombalar durmayınca sadece üzerimizdeki kıyafetleri alıp, arabamıza binip kaçtık. Ama Allah\'ın kaderi. Oradaki bombalardan kaçtık, ama burada buldu bizi. Babam Reyhanlı\'ya ihtiyaçlarımızı almaya gitmişti. Yolda yürürken roket düştü. Babam orada öldü. Ne kadar buraya kaçsak da bombalar peşimizi bırakmadı. Babamızı, ailemizin büyüğünü katletti. Savaş, Suriye\'de kardeşimi ve burada babamı ellerimizden aldı. Gönül ister ki; bu savaş bitsin. Ne Suriyeli ölsün, ne Türk ölsün. Barışçıl bir şekilde yaşamak istiyoruz. Türkiye\'den Allah razı olsun. Bize kucak açtı. Sanki evimizde gibi yaşıyoruz. Savaş biterse evimize dönmek istiyoruz.\"

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