6 yıl boyunca Manus Adası'nda tutulan Kürt yazar Behrouz Boochani'ye Yeni Zelanda'dan mülteci statüsü

Kasım 2019’da yaklaşık 6 yıl boyunca tutulduğu Pasifik’teki Manus Adası’ndan çıkarak Yeni Zelanda’nın Christchurch kentine giden ve orada kalan Kürt yazar Behrouz Boochani'nin iltica talebi kabul edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık altı yıl boyunca Avustralya’nın kontrolündeki gözaltı kampında tutulan Behrouz Boochani’ye Yeni Zelanda’da mülteci statüsü verildiği belirtildi. Bu arada Canterbury Üniversitesi de Boochani’nin bir enstitüde araştırmacı olarak görev yapacağını duyurdu.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda’da mülteci statüsü kazanmasına Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Boochani, "Yeni Zelanda halkını nefret ve bölünme siyasetini reddettiği için selamlıyorum" diyerek, Avustralya’nın iltica politikalarını eleştirdi.

Yeni Zelanda’da sığınma hakkı kazanmasının hayatındaki en önemli anlardan biri olduğunu vurgulayan Boochani, "Yolculuğum ve çalışmam, her yerde ötekileştirilmiş ve unutulmuş insanlar hakkında" dedi.

6 yıl boyunca Manus Adası’nda tutulmuştu

2013 yılına kadar İran’ın üçüncü büyük Kürt kenti İlam’da yaşayan 36 yaşındaki Behrouz Boochani, Kürtçe edebiyat dergisi Werya’nın kurucularından birisiydi. 2013’te İran rejimine bağlı paramiliterler tarafından derginin bürosuna baskınlar yapıldı ve Boochani hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

İran’ı terk etmek zorunda kalan Boochani, Avustralya’ya gitmek için yola çıktı ancak sığınma başvurusu Melbourne yönetimi tarafından kabul edilmeyince yolculuğu Pasifik Okyanusu’ndaki Manus Adası’nda son buldu.

Cezaevi günleri cep telefonu üzerinden gönderdiği kısa mesajlarla kitaplaştırıldı

Bir ay cezaevinde tutulan Boochani, gerçekleştirdiği sivil itaatsizlik eylemleri sonucunda serbest bırakıldı. Fakat bu kez Papua Yeni Gine’ye bağlı olan adadan çıkmasına izin verilmedi. Manus Adası’ndaki yerlilerle birlikte yaşamaya başlayan yazar, cezaevi günlerinde bir yayınevine cep telefonu üzerinden gönderdiği kısa mesajlar geçtiğimiz yıl kitaplaştırıldı.

"No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" (Dağlardan Başka Dost Yok: Manus Cezaevinden Notlar) adıyla basılan kitabıyla Avustralya’nın en prestijli edebiyat ödülü 'Victorian Premier’s Literary Award'a layık görüldü.

Sığınma talebi reddedildiği için Avustralyalı yetkililer, Boochani’nin ödülünü alması için Melbourne’e gitmesine izin vermedi. Ödül törenine katılamayan Boochani, "Bu ödülün içinde bulunduğumuz duruma daha fazla dikkat çekeceğini, değişim yaratacağını ve bu barbar politikayı sonlandıracağını umuyorum" dedi.

