6 yıl aradan sonra Milli Takım’a çağrılan Sabri Sarıoğlu: İlk kez giymiş gibi heyecanlıyım

Süper Lig’de Göztepe forması giyen ve bu sezonki performansıyla beğeni toplayan Sabri Sarıoğlu, A Milli Takım’a çağrılmasıyla ilgili, “İlk kez giymiş gibi heyecanlıyım. Milli formanın hakkını vereceğim” dedi.

Ay-yıldızlı formayı en son 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde, 11-15 Kasım 2011 tarihlerinde oynanan play-off maçlarında Hırvatistan’a karşı giyen Sabri, Milli Takım’ın 6 Ekim’de Eskişehir’de İzlanda; 9 Ekim’de Finlandiya ile deplasmanda oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

"Bana güvenenleri mahçup etmeyeceğim"

2018 Dünya Kupası Elemeleri‘nde Finlandiya ile oynanacak milli maç için açıklanan kadroda yer alan 33 yaşındaki futbolcu, tekrar Milli Takım’a seçilmesi üzerine ‘’İlk kez giymiş gibi heyecanlıyım. Göztepe’de aradığım huzuru buldum, futboluma olumlu yansıdı. Bana güvenenleri mahçup etmeyip Milli formanın hakkını vereceğim’’ açıklamasını yaptı.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon İzmir ekibinin formasıyla çıktığı 6 Süper Lig maçında 1 asist kaydetti.