6 yeni film vizyonda

T24 - Sinemaseverler, bu hafta trajikomik, romantizm, animasyon ve aksiyon sahnelerinin yer aldığı 6 yeni filmle buluşacak.





YENİ YIL



bent Hamer'ın yönettiği ve Arianit Berisha, Sany Lesmeister, Nadja Soukup ile Cecile Mosli'nin oynadığı “Yeni Yıl (Hjem Til Jul-Home For Christmas)” filmi, trajikomik sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Filmde, Noel arifesinde küçük bir Norveç kasabasında, renkli kuzey ışıklarının altında karların arasından eve dönmek için çabalayan insanlar görülür. Herkesin başka bir Noel hassasiyetiyle meşgul olduğu kasaba halkından çeşitli insanların yolları mizah, trajedi, şefkat, çaresizlik, bağışlama, umut, doğum ve ölümle dolu öykülerde kesişir.









YILBAŞI GECESİ



Garry Marshall'ın yönettiği ve Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Chris Ludacris Bridges, Robert De Niro, Josh Duhamel, Zac Efron, Hector Elizondo, Katherine Heighl, Ashton Kutcher ile Sarah Jessica Parker'ın oynadığı “Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve)” filmi, romantik komedi sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.



New York'ta çekilen filmde, aşk, umut, affetmek, ikinci şanslar ve yeni başlangıçları içeren birbirine geçmiş hikayeler konunu alınıyor.









SİHİRLİ OYUNCAKLAR



Andrei Konchalovsky'nin yönettiği ve Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro ile Yulia Visotskaya'nın oynadığı “Sihirli Oyuncaklar (The Nutcracker)” filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.



Filmde, Mary'nin yeni arkadaşı Fındıkkıran canlanır ve Mary'yi büyülü dünyasına doğru muhteşem bir yolculuğa çıkarır. Mary, çok geçmeden bu muhteşem krallığın, kötü Fare Kral'ın ve dalavereci annesinin tehdidi altında bulunduğunu anlar. Fındıkkıran esir alınınca Mary ve yeni edindiği oyuncak arkadaşları, Fındıkkıran ve krallığını kurtarmak için Fare Kral'ın sırrını gün ışığına çıkarır.







GELECEK



Miranda July'nin yönettiği ve Miranda July, Hamish Linklater, David Warshofsky ile Isabella Acres'nin oynadığı “Gelecek (The Future)” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Filmin konusu şöyle: “30'lu yaşlarındaki Sophie ve Jason, yaşamlarında bir dönüm noktasına gelmişlerdir. Bu aşamada sürekli bakım isteyen hasta bir kedinin bakımını üstlenmeye karar verirler. Kediye sahip olduktan sonra özgürlüklerini yitireceklerini bildiklerinden son bir ayda hayallerini gerçekleştirmek adına işlerinden ayrılırlar. Amaçları son özgür günlerini en iyi şekilde geçirmektir.”









İÇİNDE YAŞADIĞIM DERİ



Pedro Almodovar'ın yönettiği ve Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredesjan ile Cornet Roberto Alamo'nun oynadığı “İçinde Yaşadığım Deri (La Piel Que Habito-The Skin I Live In)” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmde, Dr. Robert'ın eşi bir kazada yanarak ağır yaralanır. Komadan çıktığında yüzünü görünce bunalım geçirir ve intihar eder. Bu olayın ardından doktor yeni bir deri üretme konusunda saplantılı bir hale gelir. Aynı zamanda kızına tecavüz ettiğini düşündüğü bir adamdan da intikam almaya karar verir.











KAÇIŞ



John Singleton'un yönettiği ve Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina ile Jason Isaacs'ın oynadığı “Kaçış (Abduction)” filmi, aksiyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Filmde, Nathan, başka birinin hayatını yaşadığını hisseder. Bir gün, kendi küçüklük resmini, kayıp kişilerin resimlerinin yayınlandığı bir internet sitesinde görünce, Nathan'ın kabusu gerçek olur. Anne ve baba diye bildiği insanların gerçek ailesi olmadığını ve yaşamının akla gelmeyecek kadar gizemli ve tehlikeli bir gerçeğin üstünü örtmek için özene bezene uydurulmuş bir yalan olduğunu anlar.