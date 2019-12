6 yeni film vizyona girdi

T24 -

Çağan Irmak'ın yönettiği ve Çetin Tekindor, Hümeyra, Zafer Algöz ile Yiğit Özşener'in oynadığı “Dedemin İnsanları” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Film, küçük bir kasabada yaşayan 10 yaşında bir çocuk ve dedesi aracılığıyla bir ailenin ve ülkenin geçirdiği büyük değişimi anlatıyor. Sıcak Ege insanlarının hikayesinin konu alındığı filmde, mübadele, öteki olmak ve bir yere ait olamamak, farklı bakış açısıyla ele alınıyor.Terrence Malick'in yönettiği ve Brad Pitt, Sean Penn ve Jessica Chastain'in oynadığı “Hayat Ağacı (The Tree of Life)” filmi, dram ve fantastik sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.Filmde, mutlu bir birlikteliği olan O'Brien çifti çocuk sahibi olmaya karar verir. Çocuklarının mutlu bir yuvada düzgün bir kişilikle yetişmesini hayal eden çift, çocuklarının büyüdükçe masumiyetini kaybetmeye başladığını görür. O'Brien çiftinin, bu durum karşısında ellerinden bir şey gelmez ve çocuklarının kişiliklerini kaybetmesini seyreder.George Clooney'in yönettiği ve Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman ile Paul Giamatti'nin oynadığı “Zirveye Giden Yol (The Ides of March)” filmindeki gerilim sahneleri, izleyenlerin ilgisini çekecek.Filmde, Stephen, Vali Mike'ın seçim kampanyasında çalışırken Ohio'da tam bir siyasi mücadele yaşanır. Rakip adayın kampanya başkanı, Stephen'a onların ekibine katılmasını teklif eder. Stephen, patronunu bu tekliften haberdar etme gafletinde bulunur, durumu lehine çevirebilmek için Vali Mike'ın kişisel bir sırrını açık etmek üzere harekete geçer.David Cronenberg'in yönettiği ve Viggo Mortensen, Michael Fassbender, Keira Knightley ile Vincent Cassel'in oynadığı “Tehlikeli İlişki (A Dangerous Method)” filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.1904 yılında geçen filmde, akli dengesi bozuk olan Sabina, tedavi olması için Carl Jung'a teslim edilir. O sırada baba olmaya hazırlanan Jung, Sabina üzerinde ilk kez Freud'un yöntemini uygular ve tedavi ilerledikçe bu hastasıyla yakınlaşmaya başlar.Bent Hamer'ın yönettiği ve Arianit Berisha, Sany Lesmeister, Nadja Soukup ile Cecile Mosli'nin oynadığı “Yeni Yıl (Hjem Til Jul - Home For Christmas)” filmi, trajikomik sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.Filmin konusu şöyle:“Noel arifesinde küçük bir Norveç kasabasında, renkli kuzey ışıklarının altında karların arasından eve dönmek için çabalayan insanları görürüz. Herkesin başka bir Noel hassasiyetiyle meşgul olduğu kasaba halkından çeşitli insanların yolları mizah ve trajedi, şefkat ve çaresizlik, bağışlama ve umut, doğum ve ölümle dolu öykülerde kesişecektir.”Joe Dante'nin yönettiği ve Chris Massoglia, Halley Bennet, Nathan Gamble ile Teri Polo'nun oynadığı “Mahzen (The Hole)” filmi, korku ve gerilim sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmin konusu şöyle:“Susan, oğlu Dane ve Lucas ile Bensonville kasabasına yeni taşınmıştır. Bu yeni çevrede komşuları Julie ile iyi anlaşan erkek kardeşler, evlerinin bodrum katında büyük bir delik keşfeder ve hep beraber bu deliğin ne kadar derin olduğunu ve arkasındaki gerçeği araştırmaya başlar. Fakat ardı ardına gelen ani olaylar, karanlık derinlikte onları büyük bir tehlikenin beklediğine işaret eder.”