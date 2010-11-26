6 yeni film gösterimde

T24 - 'Hangover' ekibinin yeni komedisi 'Git Başımdan', Nezahat Gündoğan'ın yönettiği 'Dersim'in Kayıp Kızları', gençlik filmlerini ti'ye alan 'Biri Beni Isırdı' bu hafta vizyona giren filmlerden.





Todd Phillips'in yönettiği ve Robert Downey Jr, Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx'un oynadığı "Git Başımdan/Due Date", hayatlarını değiştiren bir yolculuğa çıkmak zorunda kalan birbirine zıt iki kişinin maceralarını beyaz perdeye aktarıyor.



Başta iki kahramanını da sinir eden, ama sonunda güzel biten yolculuğun anlatıldığı filmin konusu şöyle:



''Peter Highman, beş gün sonra karısı doğum yapacak bir baba adayıdır. Atlanta'dan doğuma yetişmek ve karısının yanında olmak için uçağını yakalamaya çalışırken, birden tüm programı alt üst olur. Sonunda, kendisini Ethan Tremblay'in arabasında bulur. Zamanında doğuma yetişebilmek için tüm ülkeyi bir uçtan diğerine Ethan ile aşmak durumundadır.".

Dersimin Kayıp Kızları



Nezahat Gündoğan'ın yönettiği film, "İki Tutam Saç: Dersim'in Kayıp Kızları" haftanın tek belgeseli.



1937-1938 Dersim harekatıyla birlikte ailelerinden alınarak rütbeli askerlere verilen kızların, hikayelerinin anlatıldığı belgesel, bugün 80'li yaşlarını süren Huriye ve Fatma'nın ailelerine kavuşma süreçlerini de dile getiriyor. Belgesel, halen köklerini arayan başka kızlar ve kızlarını arayan başka ailelerin duygularını da perdeye yansıtmak gibi bir misyon daha üstleniyor.



Filmde, evlatlık verilen kızlarla yapılan röportajların yanı sıra, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmayan pek çok belge ve fotoğraf da yer alıyor. Müziğini Mikail Aslan'ın yaptığı, metnini Sema Kaygusuz'un yazdığı belgeselde, seslendirmeyi oyuncu Jülide Kural yaparken, Şevval Sam da kendi bestesi olan ''Yol Türküsü'' parçasıyla yüreklere ince bir sızı bırakıyor.

Yine mi sen?



Andy Fickman'ın yönettiği ve Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver ile Odette Yustman'ın oynadığı ''Yine mi Sen?/You Again?'', komedi filmi sevenleri sinema salonlarına çekecek.



Unutulmak istenen bir insanla tekrar karşı karşıya gelince neler olduğunu anlatan filmin konusu şöyle:



''Marni, ağabeyinin düğünü için memleketine gider ve onun lisedeki baş düşmanı ile evlendiğini görür. Kız, yıllar önce yaptığı tüm kötülükleri unutmuştur. Daha sonra gelinin sosyetik teyzesi içeri girer ve Marni'nin pek de sosyetik olmayan annesi de kendisinin lise yıllarındaki düşmanıyla yüz yüze gelir.''

Biri beni Isırdı



Jason Friedberg ile Aaron Seltzer'in yönettiği ve Matt Lanter, Ken Jeong, Jenn Proske ile Chris Riggi'nin oynadığı ''Biri Beni Isırdı/Vampires Suck'', son dönemlerin romantik gençlik filmleri ve gençlerin bunalımlı hallerine komik bir yaklaşım getiriyor.



Black Eyed Peas, Lady GaGa gibi gençlerin ilahı haline gelen ünlülere de mizahi bir tavırla yaklaşmaktan çekinmeyen filmin konusu şöyle:



''Becca iki erkek arasında kararsız kalmıştır, gizemli, karamsar ve soluk benizli çocuk ile dayanıklı, sevimli ve ona küçük kardeşini hatırlatan çocuk arasında. İkisi arasında bir karar vermek için bir aile yemeğini sağ salim atlatmalıdır. İçinde bulunduğu romantik karmaşalar yeterli değilmiş gibi bir yandan da kendisine küçük bir bebek gibi davranan babasıyla da baş etmelidir.''



Joenjoy



Nur Akalın'ın yönettiği ve Nasa Seif Said, Faraj Senga, Sakina Bazar ile Mohammed Hawara'nın oynadığı ''Joenjoy'', yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olarak öne çıkıyor.



Bugüne kadar yazdığı beş kitabın yanında birçok belgesel ve kısa film yöneten Akalın'ın son filminde, İstanbul'da yaşamış birkaç yabancının deneyimleri bir Türk ile Afrikalı'nın aşk hikayesi içinde anlatılıyor. Hikaye göre, kimse diğerinin durumundan haberdar değildir, Başlarından geçen olaylar birbirlerini anlamalarını sağlar, birbirlerine duydukları sevgi, onlara karşılaştıkları sorunları kolayca çözmek ve yaşamak için gereken cesareti verir.



Melekler



Fırat Gürsoy'un yönettiği ve Aytaç Arman, Aydan Uysal, İpek Tenolcay ile Serdar Güder'in oynadığı ''Uçan ''Melekler/Flying Angels'', çocukluğunda ailesini kaza sonucu kaybedip yalnız başına sokaklarda yaşam mücadelesi veren Melek'in öyküsünü anlatıyor.



Melek'in inişli çıkışlı hayatını anlatan filmin konusu şöyle: ''Melek, küçüklüğünde bir kaza geçirir ve tek başına kalır. Tek dostu, ortak noktaları çok iyi dans etmeleri olan sokak çocuğu Koray'dır. Büyüyüp genç ve güzel bir kız olan Melek, Koray ile çok mutlu bir hayat sürerken babasından bir daire kaldığını öğrenir ve İstanbul'a gider. Burada tanıştığı dansçı arkadaşlarıyla 'Uçan Melekler' adında bir dans grubu kurar.''



