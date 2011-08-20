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Yaşam

6 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2011 13:21

-6 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Ege, Gaziosmanpaşa, Hakkari, Kafkas, Şırnak ve Yüzüncü Yıl üniversitelerinde toplam 6 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. 6 üniversitede fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Ege Üniversitesi'ne bağlı Moda ve Tasarım Yüksekokulu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hakkari Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Kafkas Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Şırnak Üniversitesi'ne bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi kuruldu.

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