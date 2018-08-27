6 yaşındayken Yunanlara esir düşen Ali Osman Dede, 102 yaşında öldü

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinde yaşayan, 1922 yılında işgal sırasında 6 yaşındayken Yunanların esir alıp, Korfu Adası\'na götürdüğü ve 3 yıl sonra serbest bıraktığı Ali Osman Dönmez (102), yaşamını yitirdi.

Emet ilçesine bağlı Yağcık köyünde yaşayan, 2 çocuğu, 6 torunu, 10 da torununun torunu olan Ali Osman Dönmez, rahatsızlığı nedeniyle 102 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez\'in cenazesi, Emet ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Yakınları, Ali Osman Dönmez\'in, 6 yaşındayken, 1922 yılında ilçeyi işgal eden Yunanlar tarafından Korfu Adası\'na götürüldüğünü, burada 3 yıl esir tutulduktan sonra serbest bırakılarak, Emet\'e gönderildiğini söyledi.



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