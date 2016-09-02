6 yaşındaki Zeynep uzman çavuşun havaya ateş açmasıyla öldü

Zeynep Korkmaz, Gaziantep'te bir uzman çavuşun tabancasından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; uzman çavuş Erdi Karakaş, kente yeni tayin olan arkadaşının ev taşımasına yardım etmeye gitti.

Bu sırada apartman yöneticisi Hüseyin B. ile Karakaş'ın ismi belirlenemeyen arkadaşı arasında asansörle eşya taşınmasına ilişkin tartışma çıktı. Ancak kısa sürede büyüyerek kavgaya dönen tartışmayı, Karakaş yanındaki tabancayla havaya ateş ederek sonlandırmak istedi. Ancak, Karakaş'ın tabancasından çıkan kurşun karşı apartmanın 7'nci katında doğum günü kutlaması için hazırlık yapılan ve bu sırada kendisi balkonda oynayan Zeynep Korkmaz'a isabet etti.

Başından yaralanan küçük kızı kanlar içinde gören anne Emel ve baba Mustafa Korkmaz, hemen sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Ambulansla evlerinin yakınındaki özel bir hastaneye götürülen küçük kız, durumu ağır olduğu için daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Fakat Zeynep, götürüldüğü hastanenin acil servisinde doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Zeynep'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Uzman çavuş gözaltına alındı



Küçük kızın ölümüne neden olan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zeynep'in ölümüne neden olan uzman çavuş Erdi Karakaş ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı gözaltına aldı.



Apartmanın önünde Karakaş'ın tabancasından çıkan kurşunun boş kovanını uzun süre arayan polislerin gözaltına aldığı Karakaş ve arkadaşının sorgulaması sürüyor.