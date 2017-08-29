6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (5)

BABASI MİNDER YASTIK GETİRDİ

Antalya\'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı\'nın cenazesi otopsinin ardından babası Ersin Arı tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Baba Arı, yaşına göre boyu uzun olduğu için yetişkin tabutuna konulan Yiğit Atakan\'ın bedeni zarar görmesin diye otomobilinde bulunan yastık ve minderleri getirdi, ancak bunlar kullanılmadı. Ersin Arı\'nın, oğlunun cenazesini alırken \"Beraber dönecektik. Ben seni böyle mi alacaktım oğlum\" feryatları yürekleri dağladı. Anne Hatice Arı ile küçük kızı Beyza Emine ise cenaze alınırken otomobilde bekledi.

Yiğit Atakan Arı\'nın cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Eskişehir\'in Yusuflar Mahallesi\'ne götürüldü.

OTELLERİN YASA GEREĞİ REVİRLERİ OLMASI GEREKİR

Yiğit Atakan Arı\'nın 5 yıldızlı otelin havuzunda boğularak ölmesi, 5 yıldızlı otellerde doktor bulundurma zorunluluğu olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, otellerin yasa gereği revirleri olması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı\'nın revirleri yasayla zorunlu kıldığını belirten Ayık, “Otelde tam zamanlı doktor bulundurmak gerekmiyor. Ancak havuz ve deniz bölgesinde cankurtaran zorunluluğu var. Bir de havuzlarda bayrak sistemi vardır. Bu bayraklar müşterilere \'sizi takip eden bir cankurtaran var\' anlamını taşıyor. Eğer bu bayraklar bulunmuyorsa sorumluluk sizde demektir\" dedi.

500\'DEN FAZLA YATAK VARSA DOKTOR ŞART

Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş, otellerde tam zamanlı doktor bulundurma zorunluluğunun, 2005 yılında yayımlanan 8948 sayılı yasa ile 500 yatağın üzerindeki işletmeler için geçerli olduğunu söyledi. İş, “Özellikle Antalya\'da \'turizm hekimliği\' adı altında bir hekimlik uygulaması var. Ancak bu uygulama bir zorunluluktan değil, otellerin müşterilerine sunduğu bir hizmet olarak değerlendiriliyor. Bildiğim kadarıyla da büyük otellerin tamamında doktor ofisi de bulunuyor\" diye konuştu.

2005 YILINDAKİ YASA

2005 yılında yayımlanan 8948 numaralı yasa şöyle:

\"Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler Madde 17- Turizm tesislerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, yiyecek- içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyulur. Açık büfelerde yiyeceklerin bozulmasını engelleyecek soğutucu ve ısıtıcı gibi düzenlemeler bulunur. Tesislerde turist sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınır. Kapasitesi 500 yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor hizmeti bulunur, sürekli hemşire bulundurulur, ayrıca revir düzenlemesi yapılır.\"

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI